E-Lastenfahrräder: Jetzt vom staatlichen Zuschuss für Cargobikes profitieren

Ahnsen (ots) - Gerade für Gewerbetreibende wird es in diesem Jahrinteressant, wenn sie ein oder mehrere Lastenfahrräder im Einsatzhaben und planen, ihren Fuhrpark mit Schwerlastfahrrädern zuergänzen. Denn am 1. März trat die Kleinserien-Richtlinie desBundesumweltministeriums in Kraft. Diese besagt, dass unterbestimmten Voraussetzungen der Kauf von E-Lastenfahrrädern mit einemZuschuss von 30 % - maximal 2.500 Euro pro Modell - unterstützt wird.Unter anderem muss das Fahrrad mindestens 150 kg Nutzlast und einLadevolumen von einem Kubikmeter haben. Die Förderanträge hierfürkönnen ab sofort gestellt werden, bewilligt werden diese jedoch erstnach der Sommerpause des Bundesumweltministeriums.Lastenfahrräder - nicht nur für den Transport gutNicht nur der Hausmeister eines Unternehmens ist mit einemLastenfahrrad gut bedient, sondern auch innerbetriebliche Transportekönnen so leicht und umweltfreundlich abgewickelt werden. Nicht zuvergessen ist die Werbewirksamkeit eines Lastenfahrrades, wennMitarbeiter sich außerhalb des Firmengeländes mit einem solchenModell bewegen, denn Lastenfahrräder fallen nun einmal ins Auge. DerGreenbike-Shop bietet eine umfangreiche Auswahl an Lastenfahrrädernfür Unternehmen, die ihren Fuhrpark erweitern möchten(https://www.greenbike-shop.de/Lastenfahrrad/).Warenauslieferung in der StadtGerade für Kurierfahrten und Warenauslieferungen innerhalb derStadt haben sich Lastenfahrräder bewährt. Sie sind nicht nur wendig,sondern auch umweltfreundlich. Im Rahmen der Kooperation mit demfranzösischen Unternehmen Cyclopolitain bietet Greenbike-Shop dasCargobike Yokler an (http://ots.de/SqLWsw). Das Modell ist EU-weitals Fahrrad zugelassen und darf nicht nur auf Straßen, sondern auchauf Fahrradwegen, Busspuren und Fußgängerzonen genutzt werden.Über Greenbike-Shop:Greenbike-Shop ist der moderne Spezialist für Lastenfahrräder undHollandräder. Die nahezu komplett vormontierten Fahrräder werden inDeutschland oder im EU-Ausland hergestellt - dadurch entfallen langeTransportwege gegenüber Produkten aus Asien und CO2 wird eingespart.Weitere Informationen unter https://www.greenbike-shop.de/.Pressekontakt:Patrick HeldGreenbike-ShopZum Hagen 731708 Ahnsenpatrick@greenbike-shop.deOriginal-Content von: Greenbike-Shop, übermittelt durch news aktuell