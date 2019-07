E-Laden in privaten Tiefgaragen fast unmöglich / Politik muss dringend Lösungen finden (FOTO)

München (ots) -Bewohner von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage haben kaum eineChance, ihr Elektroauto zu Hause aufzuladen: Eine aktuelle ADACStudie zeigt, dass nur die wenigsten Tiefgaragen oder Parkflächen mitSteckdose oder Wallbox ausgestattet sind.Nur vier Prozent der untersuchten Objekte verfügen demnach übereinen Stromanschluss, nur die Hälfte davon über wenigstens eineLadesäule beziehungsweise Wallbox. Hauptgrund für die mangelhafteInfrastruktur ist laut Aussage der Immobilienwirtschaft das nichtgeäußerte Interesse seitens der Mieter und Eigentümer. Als weitereGründe werden die hohen Kosten, technische Probleme undregulatorische Unsicherheiten genannt.Fortschritte sind dabei auch kurz- und mittelfristig nicht zuerwarten: Nur ein Viertel der befragten Unternehmen erwägt in dennächsten drei Jahren die Einrichtung von Lademöglichkeiten. KonkretePläne innerhalb eines Jahres verfolgen lediglich 13 Prozent.Mitursächlich für die Zurückhaltung dürften die hohen rechtlichenund regulatorischen Hindernisse bei der Installation von Wallboxensein: So verlangt das Wohnungseigentumsgesetz (WEG), dass beiUmbauten am Gemeinschaftseigentum alle Miteigentümer zustimmenmüssen. Ist nur einer dagegen, kommt der Ausbau nicht zustande.Mieter haben hierauf bis heute keinen Anspruch. Die Pläne derBundesregierung zur Beschleunigung des Hochlaufs der Elektromobilitätwerden dadurch gebremst."Unter diesen Umständen wird es kaum gelingen, dieElektromobilität für alle Interessierten nutzbar zu machen",kritisieren die ADAC Vizepräsidenten für Verkehr und Technik GerhardHillebrand und Karsten Schulze. Für Verbraucher sei es essentiell,dass sie ihr Fahrzeug unkompliziert zu Hause laden können. Denn rund60 Prozent der Ladevorgänge von Privatnutzern fänden zu Hause statt."Es ist deshalb notwendig, die Installation von Ladeinfrastruktur inBestandsimmobilien zu erleichtern und das Miet- undWohneigentumsrecht anzupassen. Das Bundesministerium für Justiz undVerbraucherschutz sollte noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurfvorlegen".Für die Erhebung hat der ADAC die elf größten deutschen Städteausgewählt: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main,Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Bremen, Dresden und Hannover.Insgesamt wurden 1.410 einschlägige Unternehmen nach der Anzahl derbetreuten Objekte mit mehr als 10 Stellplätzen befragt. Davonunterhielten 310 Unternehmen mindestens ein Objekt dieserGrößenordnung. Zusammen verwalten sie 4.815 Tiefgaragen oderParkflächen. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie unterhttp://adac.de/laden-tiefgaragen.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell