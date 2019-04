E-L: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "E-L FINANCIAL":

Für die Aktie E-L aus dem Segment "Lebens- und Krankenversicherung" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 22.04.2019, 20:39 Uhr, ein Kurs von 809,67 CAD geführt.

Die Aussichten für E-L haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,62 % ist E-L im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,04 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,42 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Technische Analyse: Die E-L ist mit einem Kurs von 807 CAD inzwischen -0,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,13 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: E-L erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um -3,8 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7,13 Prozent im Branchenvergleich für E-L bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,83 Prozent im letzten Jahr. E-L lag 2,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.