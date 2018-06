E Ink erwirbt Beteiligung an SES-imagotag (FOTO)

Nanterre, Frankreich (ots) -- E Ink erwirbt Minderheitsbeteiligung an SES-imagotag (6.01% desKapitals)- Strategische Allianz wird das gemeinsame Wachstum im Retail IoTLösungsmarkt beschleunigen und ausbauen- Auf dem Mobile World Congress Shanghai, vom 27. bis zum 29. Juniwerden beide Unternehmen gemeinsam ihre Lösungen präsentierenSES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), weltweit die Nr. 1für digitale Preisschilder und E Ink® Holdings, "E Ink" (8069.TW),Innovationsführer im Bereich Electronic Ink Technology, kündigtenheute an, dass sie ihre strategische Allianz zur Beschleunigung undAusbau ihres gemeinsamen Wachstums im Markt für Retail IoT Lösungendurch den Vollzug der Beteiligung von E Ink an SES-imagotag mit EUR26 Millionen oder 6.01% des Kapitals weiter ausgebaut haben. Vordieser Ankündigung haben beide Unternehmen ihre Absicht zu einerstrategischen Allianz in der Pressemitteilung vom 8. Mai 2018bekanntgegeben und am 22. Juni hat die außerordentlicheHauptversammlung von SES-imagotag der Beteiligung von E Inkzugestimmt.E Ink hat Electronic Ink und Smart Paper erfunden - eineTechnologie, die heute breite Anwendung in Readers wie dem Kindle vonAmazon findet. Im Bereich intelligenter Preisschilder arbeiten E Inkund SES-imagotag seit Jahren zusammen, um ihren Kunden diebest-möglichen technischen Lösungen anbieten zu können. DieIntegration der E Ink Spectra[TM] Produkte, einschließlich rot &gelb, für elektronische Preisschilder hat SES-imagotag zumzweitgrößten Anwender dieser Technologie gemacht - nur der US GigantAmazon setzt noch mehr E Ink Spectra[TM] Produkte ein.Die technische und vertriebliche Partnerschaft von E Ink undSES-imagotag zielt darauf ab die dynamische Weiterentwicklung ihrerKernkompetenzen - Electronic Paper und intelligenteRetail-Anwendungen - zu beschleunigen. E Ink wird von denEinsatzmöglichkeiten ihres ePaper für IoT Anwendungen profitieren undSES-imagotag wird durch die Möglichkeit die besten undkosteneffektivsten Lösungen für den intelligenten Einzelhandelweltweit anbieten zu können ihr Go-To-Market beschleunigen. Nach derZustimmung durch die außerordentliche Hauptversammlung vonSES-imagotag am 22. Juni, ist die Allianz jetzt durch den Vollzug derBeteiligung von E Ink an SES-imagotag mit EUR 26 Millionen oder 6.01%des Kapitals besiegelt worden."E Ink will durch den Aufbau engerer Partnerschaften mit Playernim Ecosystem des intelligenten Einzelhandels sein Geschäft stärken.Wir sehen die Entwicklung von ePaper Display-Anwendungen imEinzelhandel optimistisch und freuen uns sehr die Zusammenarbeit mitSES-imagotag durch diese Investition zu vertiefen", sagte JohnsonLee, Präsident von E Ink Holdings. "E Ink und SES-imagotag werden aufder Grundlage des weltweit führenden Know-How von SES-imagotag imBereich intelligenter Einzelhandelslösungen den Einsatz von ePaperDisplay-Anwendungen für den intelligenten Einzelhandel gemeinsamerweitern.""Diese Partnerschaft hebt die Beziehung zwischen E Ink undSES-imagotag auf die nächste Stufe", bemerkte Thierry Gadou, GroupChairman und CEO von SES-imagotag. "Gemeinsam schaffen wir einefaszinierende Technologie, von der wir überzeugt sind, dass sie dasWachstum des Retail IoT Markts beschleunigen wird. Diese langfristigangelegte Allianz wird zahllose Synergien hervorbringen.Auf dem renommierten Mobile World Congress Shanghai, vom 27. biszum 29. Juni dieses Jahres werden beide Unternehmen gemeinsam ihreRetail IoT Lösungen auf dem E Ink Stand (N2.D28) präsentieren.SES-imagotag wird ihr neuestes auf E Ink basiertes ePaper VUSION Tagund ihre VUSION Plattform präsentieren, Die SES-imagotag VUSIONPlattform hat mit derzeit mehr als 30 Millionen intelligenter Labelsdie weltweit größte IoT Installationsbasis vernetzter intelligenterdigitaler Labels.Über SES-imagotagSeit 25 Jahren ist SES-imagotag der starke Partner desEinzelhandels bei der Einführung von digitaler Technologie im Shop.SES-imagotag ist Weltmarktführer im Bereich digitaler Preisschilder(electronic shelf labels / ESL) und bei der elektronischenPreisanpassung. Das Unternehmen hat eine ganzheitliche digitaleInternet-of-Things (IoT) Plattform entwickelt, die dem Handel einvollständiges Leistungsspektrum zur Verfügung stellt. SES-imagotagLösungen ermöglichen es Einzelhändlern ihre stationärenLadengeschäfte miteinander zu vernetzen und digital zutransformieren; Prozesse mit geringem Mehrwert zu automatisieren; diebetriebliche Effizienz zu steigern; Kunden mehr Service-Qualität undInformation zu bieten; Datenintegrität für die permanente Optimierungdes verfügbaren Warenbestands zu gewährleisten; ausverkaufte Artikelund unnötige Verluste zu vermeiden und eine OmnichannelService-Plattform zu erstellen, die Kundenbindung schafft und diesich ändernden Erwartungen der Kunden erfüllt.