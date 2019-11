E-Health-Studie von Bundesdruckerei und iRights.Lab: Vertrauen schaffen durch neutralen Datentreuhänder

Berlin (ots) - Der Umgang mit sensiblen und schützenswerten Gesundheitsdaten isteine Frage des Vertrauens. Damit die elektronische Patientenakte (ePA) einErfolg und die medizinische Forschung mit pseudonymisierten Daten möglichwerden, braucht es neutrale Datentreuhänder. Zu diesem Schluss gelangt diegemeinsame Studie "Zukunft Gesundheitsdaten - Wegweiser zu einerforschungskompatiblen elektronischen Patientenakte" von Bundesdruckerei undiRights.Lab. Sie wird heute Abend in Berlin vorgestellt.Laut Bundesregierung soll Versicherten bis zum Jahr 2021 eine ePA zur Verfügungstehen, die sie selber verwalten und auch über mobile Endgeräte bedienen können.Zudem ist geplant, forschungskompatible ePAn zu fördern, um schnellereFortschritte in der medizinischen Forschung zu erzielen und langfristig dasGesundheitssystem zu verbessern. Bis zum Jahr 2025 soll an allen Uniklinikeneine solche ePA verfügbar sein. In dieser Woche steht der Entwurf dessogenannten Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) kurz vor der Verabschiedung imDeutschen Bundestag. Laut Entwurf sollen Gesundheitsdaten gesammelt und an dieForschung weitergegeben werden. Jedoch gab es bis zuletzt Kritik, ob die Datenausreichend pseudonymisiert und geschützt werden können.Damit das nötige Vertrauen entsteht, müssen die digitalen Anwendungen höchstenDatensicherheits- und Datenschutzstandards genügen. Die Studie vonBundesdruckerei und iRights.Lab untersucht, wie Gesundheitsdaten sicherausgetauscht werden können. Sie setzt an der aktuellen politischen Debatte anund bietet einen umfassenden Überblick über das Thema sowie diverseLösungsansätze. "Unser Kernanliegen ist es, digitale Innovationskraft und denSchutz der Privatsphäre in Einklang zu bringen", sagt Dr. Stefan Hofschen,Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesdruckerei.Der Ansatz: Patienten sollen selbstbestimmt mit ihren Daten umgehen können.Dafür benötigen sie technische Lösungen, die den Zugriff auf Daten und derenvertrauensvolle Vermittlung ermöglichen. Eine Lösung: sogenannteDatentreuhänder. Diese können unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und inverschiedenen Anwendungsfeldern genutzt werden. Als neutraler Vermittlerzwischen Datengebern und Datennutzern sichern sie Datenzugänge, organisierenZugriffe oder pseudonymisieren Daten für die Forschung. Das Ergebnis:Machtungleichgewichte zwischen den Beteiligten werden verringert und einrechtskonformer Umgang mit Gesundheitsdaten ermöglicht. Die Studie schlägt dahervor, die elektronische Patientenakte zu einer Treuhänder-Plattform für denDatenaustausch auszubauen. Diese könnte die Aufgaben eines neutralen Vermittlerszwischen den einzelnen Beteiligten an dem Gesamtsystem übernehmen."Um Gesundheitsdaten für die Forschung zugänglich zu machen, sind neutraleEinrichtungen notwendig, die den Personenbezug von Gesundheitsdaten effektivauflösen und sie für die Wissenschaft aufbereiten", sagt Philipp Otto, Gründerund Direktor des Think Tank iRights.Lab. Die Studie schlägt - in Einklang mitden Reformvorschlägen des Digitale-Versorgung-Gesetzes - einen abgestuftenProzess vor, in den eine Vertrauensstelle und ein Forschungsdatenzentrumeingebunden werden. Die Vertrauensstelle nimmt wichtige Funktionen einesDatentreuhänders wahr: Sie dient als vermittelnde Instanz zwischen denVersicherten und der Forschung. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, denPersonenbezug effektiv aufzulösen. Nach der Bearbeitung durch dieVertrauensstelle gelangen die Daten - nun ohne erkennbaren Personenbezug - zumForschungsdatenzentrum. Dieses soll die Daten im Anschluss aggregieren,aufbereiten und der Forschung bereitstellen.Zudem soll laut Studie verdeutlicht werden, dass die Forschung mitGesundheitsdaten stets dem Patienten dient: Wissenschaftliche Einrichtungen sindangehalten, ihre Ergebnisse transparent zu machen und für die breiteÖffentlichkeit verständlich darzustellen. Basiswissen und neue Erkenntnissesollten nutzerfreundlich in einem staatlich initiiertenGesundheitsinformationssystem gesammelt und aufbereitet werden. Zudem wäre essinnvoll, forschende Institutionen dazu zu verpflichten, die Resultate ihrerStudien - vermittelt über die Vertrauensstelle - an die ePA-Nutzerzurückzuleiten.Die Studie "Zukunft Gesundheitsdaten - Wegweiser zu einer forschungskompatiblenelektronischen Patientenakte" kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:http://ots.de/hQGbXePressekontakt:Marc ThylmannPressesprecherBundesdruckerei GmbHTel.: +49 (0)30 2598 2810E-Mail: marc.thylmann@bdr.deOriginal-Content von: Bundesdruckerei GmbH, übermittelt durch news aktuell