E-Health im Betrieblichen Gesundheitsmanagement: BKK Mobil Oil stellt digitales Hörscreening vor (FOTO)

München (ots) -Lärmschwerhörigkeit ist nach Hauterkrankungen in Deutschland diezweithäufigste Berufskrankheit.* Die volkswirtschaftlichen Kostendurch unversorgte Schwerhörigkeit in Deutschland liegen jährlich inMilliardenhöhe.** Ist die eigene Hörfähigkeit vermindert, kann es zuerhöhten Stressbelastungen und vermehrten Missverständnissen in derverbalen Kommunikation des Arbeitsalltags kommen. Eine höhereFehlerhäufigkeit und eine Abnahme der Arbeitsproduktivität könnenweitere Folgen sein. Damit Hörminderungen nicht unentdeckt undunbehandelt bleiben, rückt die BKK Mobil Oil die Früherkennung vonetwaigen Einschränkungen mit dem digitalen Hörscreening Audimatch inden Fokus ihres Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). AmHauptsitz von Montblanc in Hamburg kam das neue E-Health-Produkt am14.03.2018 erstmalig zum Einsatz.Geräusche am Arbeitsplatz gehören zum Berufsalltag. Dabei könneninsbesondere laute Geräusche, die z. B. von Maschinen ausgelöstwerden, beim Personal zu Schwerhörigkeit führen. FürLärmarbeitsplätze gibt es daher strenge Vorschriften, um das Gehörvon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Doch auch inUnternehmen, in denen keine Lärmarbeitsplätze vorhanden sind, gibt esBeschäftigte mit unentdeckten Hörminderungen. Einerwissenschaftlichen Langzeitstudie zu Folge ist Hörminderung sogar einRisikofaktor für weitere Erkrankungen wie Depression und Demenz.***Mit dem Ziel, präventiv gegen Hörverlust aktiv zu werden, ist dasdigitale Hörscreening ab sofort fester Bestandteil des BGM-Angebotsder BKK Mobil Oil. Das Hörscreening ist als mehrsprachige Lösungflexibel, individuell und selbstständig einsetzbar. DasE-Health-Angebot besteht aus einem zehnminütigen Testprogramm sowieeiner vorkalibrierten Einheit aus iPad und auf die Lösungabgestimmten Audiometriekopfhörern. Durch die Aufnahme in dasBGM-Programm erreicht es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,die nicht durch eine regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungerfasst werden."Das Thema Hörverlust ist ein schleichender Prozess und stärkerverbreitet als allgemein bekannt. Mit Hilfe des digitalenHörscreenings können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterniedrigschwellig dabei unterstützen, das eigene Hörvermögen zutesten. So kann eine frühzeitige Versorgung mit Hilfsmittelgarantiert und der Hörverlust reduziert werden. DiesesE-Health-Produkt ist eine gute Ergänzung unseres umfangreichenAngebotes im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung", sagt Dr.Anina Gutsch, Betriebsärztin bei Montblanc. "Das digitaleHörscreening erweitert unser breites BGM-Angebot und überzeugt durchleichte Bedienbarkeit und verlässliche Messergebnisse. Beiauffälligen Abweichungen stehen weitere Versorgungsangebote wie zumBeispiel die Diagnostik durch einen HNO-Arzt oder das Gespräch mitdem Betriebsarzt zur Auswahl", erklärt Ansgar Krümpelbeck,Teamleitung Prävention und Gesundheitsförderung bei der BKK MobilOil.Nähere Informationen zum digitalen Hörscreening und den Angebotendes Betrieblichen Gesundheitsmanagements der BKK Mobil Oil gibt esunter www.bkk-mobil-oil.de/audimatch.* Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2018).Quelle: http://ots.de/eE3zsC** Studie Bridget Shield (2006). Quelle: http://ots.de/BN6lNU*** Studie Oxford University (2018). Quelle: http://ots.de/EEfl7Z