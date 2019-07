E-Government: Jede zweite Person nutzt das Internet für Behördenkontakte

Wiesbaden (ots) - 50 % der Bevölkerung nutzten in Deutschland imJahr 2018 das Internet für den Kontakt mit Behörden und öffentlichenEinrichtungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vonErgebnissen der Erhebung zur Nutzung von Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten weitermitteilt, hatte dieser Anteil zehn Jahre zuvor bei 39 % gelegen.Am weitesten verbreitet war die Suche nach Informationen auf denWebseiten oder Apps von Behörden und öffentlichen Einrichtungen.Diese Angebote nutzten 49 % der Bevölkerung. Bei weiterenE-Government-Aktivitäten wie dem Herunterladen oder Ausdrucken vonamtlichen Formularen (30 %) sowie dem Zurücksenden ausgefüllterFormulare über das Internet (16 %) war die Nutzung deutlich geringer.Als Hinderungsgründe für den Online-Versand von Formularen an dieBehörden wurden in erster Linie Bedenken hinsichtlich des Schutzesund der Sicherheit persönlicher Daten genannt, aber auch schlicht dasfehlende Angebot von Online-Formularen durch die Behörden.Methodische Hinweise:Befragt wurden Personen ab 10 Jahren. Die Fragestellung bezog sichauf die Nutzung von E-Government-Angeboten für private Zwecke in denletzten 12 Monaten vor der Befragung.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 80www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell