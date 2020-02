E-Fahrzeuge: Was ist bei der Versicherung zu beachten?

Berlin (ots) - Die Verti Versicherung AG verrät, was eine Versicherung vonE-Autos leisten sollteAb sofort gibt es bis zu 6.000 Euro Kaufprämie für ein Elektroauto und Verti hatdie passende Versicherung dazu. "Ist das Fahrzeug nicht richtig versichert, kannes für den Versicherungsnehmer schnell teuer werden", warnt Carlos Nagore,Vorstand der Verti Versicherung AG.Schadenhöhen bis zu 15.000 Euro sind bei den Antriebsakkus von Elektroautosnicht unüblich. Die Tarife für E-Fahrzeuge sowie für Hybridfahrzeuge von Vertidecken eine Bandbreite an möglichen Schäden ab und bieten Versicherungsnehmerndadurch Sicherheit. Besonderes Merkmal bei Verti ist der Abschleppservice beileeren Batterien. Dieser ist bei dem Kfz-Direktversicherer im Gegensatz zuvielen anderen Versicherungen bereits im Schutzbrief inkludiert. Das heißt,Verti trägt die kompletten Kosten falls der Kunde im Falle einer Panne denKfz-Direktversicherer kontaktiert und dieser die Organisation desAbschleppservices übernimmt. Im Tarif für Elektroautos abgedeckt sind außerdemLadekabeldiebstähle, Überspannschäden bei Blitzsschlägen, Folgeschäden beiTierbiss am Antriebsakku, Kurzschlussschäden sowie Folgeschäden an derVerkabelung und dem Antriebsakku. Verti gewährleistet im Premiumtarif in alldiesen Fällen mit Folgeschäden eine unbegrenzte Deckung."Wir als Kfz-Direktversicherer sind auf das erhöhte Aufkommen anElektrofahrzeugen auf Deutschlands Straßen vorbereitet und freuen uns, durchunsere attraktiven Leistungen einen indirekten Beitrag zur Reduktion derCO2-Emissionen leisten zu können", kommentiert Carlos Nagore, Vorstand der VertiVersicherung AG weiter.Die EU-Kommission hat der von Deutschland beantragten Erhöhung der Kaufprämienfür Elektrofahrzeuge zugestimmt. Bereits ab Februar diesen Jahres haben Käufervon Elektrofahrzeugen nun ein Anrecht auf ihren Umweltbonus. Auf Fahrzeuge miteinem Netto-Listenpreis bis 40.000 Euro erhalten Interessenten statt bislang4.000 Euro nun eine Prämie von 6.000 Euro. Alle Käufer von Fahrzeugen mit einemNettolistenpreis über 40.000 Euro können sich immer noch über 5.000 EuroZuschuss vom Staat freuen.Ausführliche Informationen zur Elektroauto-Versicherung der Verti VersicherungAG sind online unter folgendem Link einsehbar:www.verti.de/kfz-versicherung/autoversicherung/elektroautoversicherung/Über VertiDie Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versicherten Kraftfahrzeugendas zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründetwurde das Unternehmen 1996 und hat seither seinen Hauptfirmensitz in Teltow beiBerlin sowie seit Anfang 2018 einen weiteren Standort in Vaterstetten beiMünchen. Mehr als 550 Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt. Der Fokus vonVerti liegt auf Kfz-Versicherungsprodukten. Zu den weiteren Produkten zählenVersicherungen für Motorräder, Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherungensowie Privathaftpflicht- und Risiko-Lebensversicherungen. Seit 2011 ist Vertidie weltweite Digitalmarke des globalen Versicherungskonzerns MAPFRE. InDeutschland gibt es Verti seit 2017, zuvor firmierte das Unternehmen hier alsDirect Line. MAPFRE ist führender Versicherer auf dem spanischen Markt und diegrößte spanische multinationale Versicherungsgruppe der Welt. Ausgehend vomPrämienvolumen ist MAPFRE die drittgrößte Versicherungsgruppe in Lateinamerikaund im Bereich Non-Life auf Rang sechs in Europa.Pressekontakt:Verti Versicherung AGChristopher SchummertJunior Referent Corporate Communications & CSRTelefon: +49 3328 449 - 329E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowVerti Versicherung AGRheinstrasse 7A, 14513 TeltowPostanschrift: Verti Versicherung AG, 14329 BerlinSitz der Gesellschaft: TeltowAmtsgericht Potsdam, HRB 9828USt-Id-Nr.: DE198450959Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jaime TamayoVorstand: José Ramón Alegre (Vorsitzender), Christian Paul Sooth,Carlos NagoreDie zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht, Bonn.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43258/4519703OTS: Verti Versicherung AGOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell