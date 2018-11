Berlin (ots) - Die Erreichbarkeit von Ladengeschäften für Güterund Waren des täglichen Bedarfs hat sich in vielen TeilenDeutschlands, ganz besonders in ländlichen Regionen, verschlechtert.In den letzten Jahren hat vor allem die Anzahl kleiner Fachgeschäfte,Apotheken und Lebensmittelhändler, die fußläufig erreichbar sind,abgenommen. Nur noch in Großstädten sind Supermärkte heute nochproblemlos zu Fuß erreichbar. Je kleiner der Ort, desto weiter dieEntfernung. In kleinen Gemeinden auf dem Land müssen die Anwohnermancherorts jetzt schon knapp 3,5 Kilometer für den Einkaufzurücklegen, das ist eine Stunde zu Fuß. Schon dieses Beispiel zeigtdie signifikanten Unterschiede zwischen den Einkaufsmöglichkeiten inStadt und Land.Wie E-Commerce dazu beitragen kann, das grundgesetzlich verankertePolitikziel einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu sichern,diskutieren der Bundesverband E-Commerce und VersandhandelDeutschland e.V. (bevh) und der Händlerbund e.V. gemeinsam mitweiteren Fachverbänden sowie Experten aus Wirtschaft und Wissenschaftim heute online publizierten "Weißbuch Versorgung - Stadt, Land,Gesellschaft". In den Themenblöcken: "Handel, Logistik, Mobilität,Digitalisierung, Arbeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit" wird rund umdas Thema Versorgung aufgezeigt, wo Herausforderungen und Potentialefür Stadt und Land liegen."Dort, wo 'Tante Emma' nicht mehr ist und kein Bus mehr hinkommt,leistet der E-Commerce immer stärker seinen Beitrag zurGrundversorgung der Bevölkerung. Er hilft bei der möglichenRevitalisierung strukturschwacher Räume. Das gilt nicht nur für denEinkauf, sondern auch für Dienstleistungen, Kultur undGesundheitsfürsorge", so Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführerdes bevh.Die vom bevh gemeinsam mit dem Händlerbund entwickelteOnline-Publikation lädt aber auch zum Mitmachen ein: Das "WeißbuchVersorgung" erscheint als "dynamisches Dokument", das immer wiedermit neuen Entwicklungen, Ideen und Erkenntnissen ergänzt wird. AlleInteressierten, sowohl Laien, als auch Fachleute, sind deshalbherzlich eingeladen, sich über eine Kommentarfunktion mit Anregungenund Anmerkungen an seiner Ergänzung und Fortschreibung zu beteiligen.Ganz besonders freuen wir uns über die Zusendung vonBest-Practice-Beispielen in Form von Projekten, Initiativen oderUnternehmen, die zeigen, wie diese bereits heute ihren Teil dazubeitragen, die Versorgung zu verbessern.Florian Seikel, Director Public Affairs und Verbandswesen desHändlerbundes e.V: "Für uns als Wirtschaftsverbände aus dem digitalenund stationären Handelssektor ist die Frage nach der Zukunft desHandels und den Veränderungen für uns und unsere Umwelt eine Frage,mit der wir uns Tag für Tag auseinandersetzen. Mit dem WeißbuchVersorgung wollen wir gemeinsam neue Entwicklungsmöglichkeiten fürden E-Commerce und Versandhandel bewerten."Über folgenden Link gelangen Sie zum "Weißbuch Versorgung - Stadt,Land, Gesellschaft".Über den bevhDer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. derOnline- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auchnamhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit demBundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband derDeutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen undgroßen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressenaller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen ausPolitik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehört die Information derMitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisationdes gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratungzu den Aufgaben des Verbands.Über den HändlerbundDer Händlerbund ist ein 360° E-Commerce-Netzwerk, das gemeinsammit seinen Service-Partnern und Mitgliedern die Professionalisierungvon Händler aus ganz Europa vorantreibt. Seit Gründung im Jahr 2008in Leipzig setzt sich der Händlerbund aktiv für die Weiterentwicklungder gesamten Branche ein. Die rechtliche Absicherung und Beratung vonOnlinehändlern wird durch Unterstützung im Kundenservice, Marketingund Verkauf, Fulfillment sowie ein breites Angebot anWeiterbildungen, Events, News u.v.m. ergänzt. Aufgrund der rasantenEntwicklung des E-Commerce wurde der Händlerbund in kürzester Zeit zuEuropas größtem Onlinehandelsverband.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce undVersandhandel Deutschland e.V. (bevh)Friedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinSusan SaßTel.: 030 20 61 385 16Mobil: 0162 252 52 68susan.sass@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell