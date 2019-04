E-Commerce Umsätze für 1. Quartal 2019 übertreffen Erwartungen - Top-3 Umsatzgewinner sind Lebensmittel, Haushaltswaren sowie Computer

Berlin (ots) - Der Onlinehandel legt zwischen Januar und März miteinem Plus von 11,2 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2018überraschend stark zu. Das Wachstum im ersten Quartal diesen Jahreslag damit noch über den starken Vorjahreswerten von 10,6 Prozent.Die Kunden kauften im Onlinehandel zwischen Januar und März 2019Waren für 16.244 Mio. EUR inkl. USt ein (1. Q. 2018: 14.603 Mio. EURinkl. USt). Im 1. Quartal 2019 lag das Wachstum in der KategorieLebensmittel bei 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr underwirtschaftete einen Online-Umsatz von 282 Mio. EUR inkl. USt (1. Q.2018: 234 Mio. EUR inkl. USt). Somit gehörte die Warengruppe zumSpitzenreiter. Dicht gefolgt von der Warengruppe Haushaltswaren- undgeräte. Im 1. Quartal 2019 wurde hier ein Umsatz von 1.060 Mio. EURinkl. USt (1. Q. 2018: 896 Mio. EUR inkl. USt) erwirtschaftet undstieg um 18,3 Prozent. Die Umsätze für Computer, Zubehör und Spielewuchsen online im 1. Quartal 2019 um 17,8 Prozent und beliefen sichauf 1.366 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 1.160 Mio. EUR inkl. USt)."2019 startete sehr erfreulich für den Onlinehandel. Das ersteQuartal bildet zwar immer auch das hervorragende 'nachlaufende'Weihnachtsgeschäft mit ab. Wir liegen aber für Januar bis März trotzaller wirtschaftlichen Unwägbarkeiten wie Brexit und möglichekonjunktu-relle Eintrübungen schon am oberen Rand unsererUmsatzerwartungen für die Branche", so Christoph Wenk-Fischer,Hauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und Versandhandele.V. (bevh).Warengruppen-Cluster "Freizeit" (DIY/Blumen, Spielwaren,Auto/Motorrad/Zubehör, Hobby/Freizeitartikel)Der gesamte Online-Umsatz des Warengruppen-Clusters stieg im 1.Quartal 2019 auf 1.861 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 1.691 Mio. EURinkl. USt) um insgesamt 10,0 Prozent.Warengruppen-Cluster "Einrichtung" (Möbel/Lampen/Deko, Haus-/Heimtextilien, Haushaltswaren-/geräte)Im 1. Quartal 2019 stieg der Online-Umsatz auf insgesamt 2.542Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 2.220 Mio. EUR inkl. USt). Dies istdas zweite Jahr in Folge ein wiederholtes Wachstum von 14,5 Prozentim ersten Quartal.Warengruppen-Cluster "Bekleidung inkl. Schuhe"Bekleidung wurde online im 1. Quartal 2019 für 3.132 Mio. EURinkl. USt (1. Q. 2018: 2.743 Mio. EUR inkl. USt) gekauft. DasWachstum lag somit bei 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. DerBereich Schuhe erwirtschaftete einen Online-Umsatz von 1.049 Mio. EURinkl. USt (1. Q. 2018: 970 Mio. EUR inkl. USt). Hier lag das Wachstumbei 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf" (Lebensmittel, Drogerie,Tierbedarf)Das Gesamtvolumen des Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf"stieg online um insgesamt 13,3 Prozent mit einem Gesamtumsatz von1.050 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 926 Mio. EUR inkl. USt). Alleinder Umsatz bei Drogerie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 16,4Prozent gesteigert.Warengruppen-Cluster "Unterhaltung" (Bücher/Ebooks/Hörbücher,Compu-ter/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads,Elektronikartikel/Telekommunikation)Die Umsätze für die Warengruppe Computer, Zubehör und Spielewuchsen online im 1. Quartal 2019 um 17,8 Prozent und beliefen sichauf 1.366 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 1.160 Mio. EUR inkl. USt).Die Online-Umsätze bei Büchern und E-Books stiegen um 3,5 Prozent undlagen bei 944 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 912 Mio. EUR inkl.USt).Versendertypen im E-Commerce-Handel: Multichannel und Omnichannelweiterhin vornIm 1. Quartal zogen die Multichannel-Versender weiter voran. DieseKategorie wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent underreichte einen Online-Umsatz von 5.912 Mio. EUR inkl. USt (1. Q.2018: 5.123 Mio. EUR inkl. USt). Ein Wachstum von 10,6 Prozentgegenüber dem Vorjahr und einen Umsatz von 7.639 Mio. EUR inkl. USt(1. Q. 2018: 6.908 Mio. EUR inkl. USt) erwirtschafteten dieOnline-Marktplätze.Im gesamten Interaktiven Handel (Online- und klassischerVersandhandel) kauften im 1. Quartal 2019 die deutschen VerbraucherWaren für 16.740 Mio. EUR inkl. Ust (1. Q. 2018: 15.335 Mio. EURinkl. USt). Daran hat der Onlinehandel einen Anteil von 97,0 Prozentund konnte seine Durchdringung um 1,8 Prozentpunkte zumVorjahresquartal steigern. Die digi-talen Dienstleistungen wieelektronische Tickets und Hotelbuchungen etc. verzeichnen einenUmsatz von 4.489 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2018: 4.120 Mio. EUR inkl.USt) und damit ein Umsatzplus von 6,6 Prozent.Mit einem Plus von 11,4 Prozent auf 65,1 Mrd. Euro ist derBrutto-Umsatz mit Waren im E-Commerce im Jahr 2018 weiterhinzweistellig gewachsen. Der reine E-Commerce-Umsatz steht somit fürmehr als jeden achten Euro im Einzelhandel. Der E-Commerce-Umsatzdürfte die 70 Mrd. Euro-Marke überspringen und knapp unter 72 Mrd.Euro brutto (+10,5 Prozent) erreichen. Für den Gesamtmarkt desInteraktiven Handels rechnet der bevh mit einem Wachstum von 8,6Prozent auf rund 73,95 Mrd. Euro brutto.Über die Studie:Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) führt zum sechsten Mal in Folge die Verbraucherbefragung"Interaktiver Handel in Deutschland" durch. Ab 2018 mit dem neuenPartner BEYONDATA GmbH. In der Studie werden von Januar bis Dezember40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren zu ihremAusgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum vondigitalen Dienstleistungen (z. B. im Bereich Reisen oder Ticketing)befragt. Das Endergebnis der Studie wird Anfang 2020 nach Abschlussder Umfrage veröffentlicht. Die heute vorgestellten Zahlen basierenauf der Auswertung der Monate Januar bis März 2019.Über den bevhDer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. derOnline- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auchnamhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit demBundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband derDeutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen undgroßen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressenaller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen ausPolitik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehören die Information derMitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisationdes gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratungzu den Aufgaben des Verbands.