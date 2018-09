E-Commerce-Plattform weiter auf Expansionskurs: commercetools investiert 17 Millionen USD in internationales Wachstum und Weiterentwicklung

München (ots) - commercetools baut seine Präsenz global aus, vorallem im Asien-Pazifik-Raum, in Großbritannien und denBenelux-Staaten.Die commercetools-Software gehört zu den weltweit führenden amE-Commerce-Markt sowie zu den am schnellsten wachsenden der gesamtenBranche. Mit Investitionen in Höhe von 17 Millionen USD setztcommercetools nun gezielt auf die Expansion im asiatisch-pazifischenRaum sowie in Großbritannien, den Benelux-Staaten, Skandinavien undNordamerika. Ziel ist es, durch diese Investition neben derWeiterentwicklung der Technologie vor allem das globaleService-Angebot zu stärken. So baut commercetools seine Support- undBetriebskapazitäten weiter aus, um Kunden und Partnerunternehmenweltweit schnellstmöglich zu unterstützen. Zu den derzeitigenStandorten kommen unter anderem Büros in London und Singapur hinzu.Globale Präsenz und starker Fokus auf Innovationen"Dieses Jahr sind wir im Gartner 2018 Magic Quadrant for DigitalCommerce Platforms als "Visionär" eingestuft worden", freut sich DirkHoerig, CEO von commercetools. "Auf diesen Lorbeeren möchten wir unsnicht ausruhen. Seit unserer Gründung 2006 arbeitet unser Teamgemeinsam mit unseren Partnern mit hoher Konzentration undLeidenschaft daran, E-Commerce für unsere Kunden in einer sich rasantentwickelnden Handelswelt so simpel und flexibel zu machen wiemöglich." (1)Diese Leidenschaft für die Sache zeigt sich auch in der jüngstenAuszeichnung für commercetools: Das unabhängige AnalystenhausForrester hat die E-Commerce-Software als "Contender" eingestuft.Demzufolge eignet sich commercetools perfekt dafür, eine altgedientePlattform-Lösung sukzessive durch flexible Microservices zu ersetzen,ohne dass davon das Frontend beeinflusst wird. Am meisten profitierenlaut Forrester dabei diejenigen, "die die nächste Generation vonE-Commerce-Lösungen im Visier haben." Fünf von fünf möglichen Punktenerhielt die Plattform in den Bereichen Produktvision und strategischePlanung im Hinblick auf die Branchentrends Personalisierung,Omni-Channeling und Mobile Commerce. (2)Beim Mutterkonzern REWE Group ist man stolz auf die Entwicklungdes Unternehmens. "commercetools hat sich zum Ziel gesetzt,Marktführer im Bereich cloudbasierter E-Commerce-Software für moderneHandelsunternehmen zu werden", erklärt Jan Kunath, stellvertretenderVorstandsvorsitzender der REWE Group. "Wir unterstützen sie dabei undsetzen auch bei der Weiterentwicklung unserer eigenenE-Commerce-Angebote auf die Technologie von commercetools."(1) Gartner, "Magic Quadrant for Digital Commerce," Penny Gillespie,Jason Daigler, et al., 5 June 2018(2) The Forrester Wave[TM]: B2C Commerce Suites for Q3, 2018;Forrester Research, Inc.Über commercetoolsDie commercetools GmbH ist ein internationalesSoftware-Unternehmen, das mit seiner cloudbasiertenE-Commerce-Plattform inspirierende Einkaufserlebnisse über alleKanäle ermöglicht: von mobilen Apps über Sprachassistenten. Chatbots,AR/VR- und IoT-Anwendungen bis zu Car Commerce.Internationale Marken wie Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprintund Tradeprint), Express und Wizards of the Coast (Hasbro) setzenbeim digitalen Handel auf die cloudbasierte commercetools-Plattform.commercetools wurde 2006 gegründet und gehört seit 2014 zur REWEDigital GmbH. An den Standorten München, Berlin, Jena, Amsterdam(Niederlande) und Durham (North Carolina/USA) sind insgesamt über 150Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen unter https://commercetools.com/de/newsBlog: https://commercetools.com/de/blogPressekontakt:Stephanie Wittmanncommercetools Corporate CommunicationsE. stephanie.wittmann@commercetools.deM. +49 (0)173 615 56 01Original-Content von: commercetools, übermittelt durch news aktuell