E-Commerce im Mittelstand gewinnt an Bedeutung

Frankfurt am Main (ots) -- Jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen nutztOnline-Vertrieb- Online-Umsätze um ein Drittel auf 200 Mrd. EUR gestiegen- Anteil am Gesamtumsatz des Mittelstands dennoch weiterhin gering- Vor allem junge Unternehmen sind VorreiterDigitale Vertriebskanäle gewinnen im deutschen Mittelstand anBedeutung, wie eine repräsentative Sonderauswertung von KfW Researchauf Basis des KfW-Mittelstandspanels 2017 zeigt: Rund 780.000 kleineund mittlere Unternehmen nutzen mittlerweile digitale Marktplätze,Onlineshops, Beschaffungsplattformen o. ä., um Kunden ihre Produktesowie Dienstleistungen anzubieten. Das ist jeder fünfteMittelständler. Im Jahr 2016 stieg der via E-Commerceerwirtschaftete Gesamtumsatz auf insgesamt 201 Mrd. EUR an - einPlus von 49 Mrd. EUR bzw. 32% gegenüber dem Vorjahr (2015: 153 Mrd.EUR).Das erhebliche Umsatzplus aus digitalem Vertrieb hat zwei Gründe:Gegenüber dem Vorjahr gibt es zum einen eine deutliche Zunahme deronline-aktiven Mittelständler (+200.000). Zum anderen erwirtschaftendiese Firmen mit durchschnittlich 23 % einen höheren Anteil ihresGesamtumsatzes über Online-Kanäle (2015: 20 %). Im direktenEndverbrauchergeschäft (B2C) ist der E-Commerce dabei mit geschätzten20 Mrd. EUR in der Breite noch nicht angekommen. Der Großteil desOnlineumsatzes im Mittelstand dürfte auf Transaktionen imGeschäftskundenbereich (B2B-Geschäft) entfallen. KfW Research gehtvon schätzungsweise 90 % (181 Mrd. EUR) des gesamten Online-Umsatzesaus."Die Digitalisierung von Geschäftsabläufen gewinnt im Mittelstandzunehmend an Bedeutung - mehr und mehr Unternehmen nutzen digitaleVertriebswege. Das schlägt sich in steigenden Onlineumsätzen nieder",sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. "InRelation zum Gesamtumsatz des Mittelstands von rund 4.500 Mrd. EURjährlich ist der via E-Commerce erwirtschaftete Anteil mit 4,4 % zwarnach wie vor gering - aber der Trend zeigt eindeutig nach oben. ZuRecht - denn die mit den digitalen Kanälen verbundenen Chancen sindzu groß, als dass kleine und mittlere Firmen dies ausblendenkönnten."Derzeit wächst vor allem diejenige Gruppe von Unternehmen amstärksten, die ihren Umsatz ausschließlich über digitale Kanäleerzielt. Besonders jüngere Firmen, die weniger als 10 Jahre am Marktsind, setzen nach den Erkenntnissen von KfW Research verstärkt aufOnline-Vertrieb: "In der jungen Unternehmergeneration finden sichhäufig Vorreiter in Sachen E-Commerce: Sie erwirtschaften im Schnittbereits 43 % ihres Umsatzes über digitalen Vertrieb - und kommensomit im Vergleich zum Durchschnitt aller Unternehmen auf einennahezu doppelt so hohen Online-Anteil."Die aktuelle Analyse zum Thema E-Commerce im Mittelstand istabrufbar unter: www.kfw.de/kompaktZur Datenbasis:Die aktuelle Analyse zum Thema E-Commerce im Mittelstand basiertauf dem KfW-Mittelstandspanel 2017. Das KfW-Mittelstandspanel stelltdie einzige repräsentative Erhebung im deutschen Mittelstand(Unternehmen bis 500 Mio EUR Umsatz) und damit die wichtigsteDatenquelle für mittelstandsrelevante Fragestellungen dar. Esermöglicht Hochrechnungen für sämtliche Größenklassen und Branchendes Mittelstands. In der aktuellen Welle haben sich 11.043mittelständische Unternehmen an der zugrundeliegenden Befragungbeteiligt.