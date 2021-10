E-Comemerce-Aktien: Scotiabank sieht bei diesem E-Commerce-Giganten Aufwärtstrend!

ÜberblickRodrigo Echagaray stufte(NASDAQ:MELI) von “Sector Perform” auf “Outperform” hoch, mit einem Kursziel von $2.100 (zuvor $2.050), was einem Aufwärtspotenzial von 36 % entspricht. Die Aktien sind seit der Aufnahme der Coverage um etwa 20 % gefallen. Da er die langfristigen Wachstumschancen in den Bereichen Einzelhandel und Fintech für “weiterhin sehr attraktiv” hält, sieht er in der Underperformance gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!