E-Cig Maker Juul möchte eine eigene Einzelhandelskette

Der führende Hersteller Juul Labs erwägt unter intensiver aufsichtsrechtlicher Kontrolle dank eines angeblichen Anstiegs des Gebrauchs von elektronischen Zigaretten durch Teenager, eigene Geschäfte zu eröffnen, um seine Dampfgeräte zu verkaufen.

Obwohl Juul und andere Hersteller wenig Kontrolle über Drittanbieter haben, die E-Cigs an minderjährige Nutzer verkaufen, hat der ehemalige FDA-Kommissar Scott Gottlieb Juul dafür kritisiert, dass das Unternehmen nicht mehr getan hat, um den Teenagerkonsum zu stoppen. Als Altria (WKN:200417) 13 Mrd. US-Dollar in Juul investierte, nahmen viele an, dass Juul die jahrzehntelange Erfahrung des Tabakriesen nutzen würde, um den Zugang zu seinen eigenen Geräten zu regeln. Gottlieb mahnte beide und warf ihnen vor, dass sie ihr Versprechen, den Konsum von Teenagern zu reduzieren, nicht einhalten würden.

Durch die Eröffnung einer Einzelhandelskette hätte Juul jedoch eine viel größere Kontrolle darüber, wer die Produkte an wen kauft. Da Altria zuvor in die größte Kette von Vape-Shops investiert hat, könnte Juul wertvolle Einblicke in die Praxis gewinnen und so in der Lage sein, Wege zu testen, wie Altersbeschränkungen besser durchgesetzt werden können. Juul wäre es so auch möglich, seine gesamte Palette an angebotenen Aromen zu verkaufen, eine Möglichkeit, die in anderen Einzelhandelsunternehmen eingeschränkt wurde, weil bestimmte Sorten für Jugendliche als besonders attraktiv angesehen wurden.

Unter dem Mikroskop

Mit seinen eleganten, daumengesteuerten Geräten wurde Juul schnell zum führenden Hersteller von E-Zigaretten mit einem geschätzten Marktanteil von 75 %. Erwachsene – und anscheinend auch Jugendliche – fanden sie unauffälliger als E-Zigaretten, die eher wie eine traditionelle Zigarette aussahen, oder die größeren Vaping-Geräte namens Mods.

Doch diese Marktführerschaft hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt, denn Umfragen zeigen, dass der Konsum von Teenagern auf ein „epidemisches“ Niveau gestiegen ist. Obwohl die Zahl der jugendlichen Raucher niedriger als je zuvor ist, können diese E-Cigs ihr Ziel erreichen, selbst wenn sie gelegentliche Raucher und Nichtraucher als Kunden gewinnen.

Juul hat jedoch in eine führende Technologie investiert, um den Zugriff von Jugendlichen auf sein Gerät zu beschränken, wo das Unternehmen die Kontrolle über den Prozess hat. Auf seiner Website verwendet Juul beispielsweise die Altersverifizierung von Drittanbietern, überprüft Käufer gründlich und überprüft anhand öffentlich zugänglicher Datensätze, um das Alter der Kunden zu überprüfen. Das Unternehmen verhindert auch den Massenkauf von Produkten, um Weiterverkäufe zu verhindern.

Ein Juul-Einzelhandelsgeschäft würde zweifellos eine strenge Alterskontrolle der Kunden durchführen, aber es würde dem Unternehmen auch die Möglichkeit geben, mehr und andere Produkte zu verkaufen.

Kontrollierter Zugang zu E-Cigs

Ende letzten Jahres zog Juul aromatisierte E-Liquids von 90.000 Einzelhandelsstandorten ab, weil einige seiner Aromen als verlockend für die Jugend angesehen wurden (diese Aromen werden immer noch auf der Website verkauft), und die FDA beschränkte anschließend die Verfügbarkeit von aromatisierten Pods, sodass sie nur in reinen Erwachsenenläden wie Vape-Shops verkauft werden konnten. Tabak-, Minz- und Mentholaromen durften noch in Geschäften verkauft werden, in denen sie von der breiten Öffentlichkeit gekauft werden können.

Das Wall Street Journal meldet, dass Juul auch einen Verkaufsautomaten entwickelt hat, der die Foto-ID eines Kunden scannt, den das Unternehmen auch in seinen eigenen Geschäften oder an anderen Verkaufsstellen verwenden könnte.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich Altria mit einer Minderheitsbeteiligung an Avail Vapor, einer der größten Vape-Shop-Ketten mit über 100 Filialen in einem Dutzend Staaten, die auch eigene E-Liquids herstellt. Aufgrund seiner Investition in Juul sowie der Vereinbarung mit Philip Morris International (WKN:A0NDBJ), seine kürzlich zugelassene Tabak-E-Zigarette IQOS in den USA zu vermarkten, hat Altria die einzigartige Chance, ein vertikal integrierter E-Zigarettenhersteller zu werden, der auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, wenn Juul sein eigenes Filialnetz aufbaut.

Eine Expansionsmöglichkeit

Natürlich will Juul klein anfangen. Das Wall Street Journal gab an, dass das Unternehmen in zwei Städten in Texas erste Läden eröffnen will, die hohe Raucherquoten haben, aber angeblich andere Städte wie Baltimore und Chicago abgelehnt hätte. Die Strategie soll auch international getestet werden, sodass bald ein Laden in Südkorea eröffnet werden wird. Philip Morris betreibt IQOS-Stores in Japan, Deutschland und anderen Ländern, in denen das Gerät eingeführt wurde.

Obwohl Juul seine Geräte sicherlich nicht durch Drittanbieter vermarkten wird, könnten die eigenen Markenläden mit ihrem stark kontrollierten Zugang und den stark erweiterten Beständen ein Modell sein, das das Unternehmen im ganzen Land erfolgreich replizieren will.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 05.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

