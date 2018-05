Das E-Bike unter den Schraubendrehern - Aktion Gesunder Rücken zertifiziert erstmals elektrischen Schraubendreher (FOTO)

Bremervörde (ots) -Berufshandwerker wie z.B. Elektrofachkräfte, Instandhalter,Servicetechniker oder Zerspaner kennen das Problem: Am Endes desArbeitstages schmerzen Hände, Arme und Schultern.Sehnenscheidenentzündungen, Tennisellbogen und schmerzhafteVerspannungen gehören früher oder später leider zum Alltag. Denn diemonotonen Drehbewegungen beim Schrauben belasten besonders die Sehnendes Unterarms sowie den kleinen Knochenfortsatz an der Außenseite desEllenbogens, mit dem die Sehnen der Streckmuskeln verwachsen sind.Zudem beanspruchen Fehlhaltungen und einseitige Belastungen auf Dauerden Rücken. Auch Hobbyheimwerker leiden nach getaner Arbeit oft unterSchmerzen und Überlastungssymptomen. Eine rücken- und gelenkschonendeLösung bietet nun ein elektrischer Schraubendreher von Wiha. Dieserhat auch die Experten der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.überzeugt, die diesen mit dem Gütesiegel "Geprüft & empfohlen"ausgezeichnet haben.Schraubendreher mit elektrischem Antrieb reduzierenArbeitsbelastungGerade Elektriker leiden unter den monotonen Drehbewegungen. Biszu acht Stromzähler täglich wechseln sie teilweise. Das bedeutet:Rund 200 Schrauben müssen pro Tag heraus- und wieder hineingedrehtwerden - bei älteren Zählern sogar mehr. Hinzu kommt die ungünstigeArbeitshaltung, die Handwerker oft einnehmen müssen und die besondersden Rücken stark belasten kann. Rückenfreundliches Arbeitenermöglicht der elektrische Schraubendreher speedE® der Firma Wiha.Dieser liegt nicht nur gut in der Hand, sondern erleichtert dankeiner elektrischen Schraubunterstützung auch das Arbeiten.Bei speedE® liegt der Fokus nicht auf mehr Power und Kraft.Geschwindigkeit, manuelle Kontrolle, Materialschutz und natürlich dieEntlastung der Anwender stehen im Vordergrund. Der Unterschied zueinem Powertool, wie z.B. einem Akkuschrauber, liegt in seinemeinzigartigen Dreifach-Prozess: Erst wird dem Anwender daskräftezehrende Schrauben automatisch und mit einer Verdopplung dernormalen Schraubgeschwindigkeit abgenommen, dann tritt dieautomatische Materialschutzfunktion bei 0,4 Nm ein und speedE®stoppt. Danach kann gefühlvoll per Hand nachjustiert werden - ggf.sogar mit einem voreingestellten Drehmoment mit Hilfe einesdazugehörigen Wiha Drehmoment-Adapters. Besondern für Berufsgruppenwie Elektriker ein echtes Plus.Äußerlich gleichen die elektrischen Dreher herkömmlichenSchraubendreher-Modellen. Besonders wichtig für die Vergabe desAGR-Gütesiegels war die ergonomische Merkmalseigenschaft derspeedE®-Handgriffe aus rutschfestem Material, was sicheres Arbeitenermöglicht. Der im Inneren des Handgriffes verborgene Motor, der daskräftezehrende Schrauben sowohl im Rechts- als auch im Linkslaufübernimmt, sorgt für eine deutliche Reduzierung der Arbeitsbelastung.Ein Standard-Akku, der jederzeit durch das dazugehörige Ladegerätaufladbar und austauschbar ist, treibt den elektrischen Dreher an.Flexibilität bieten dazu die variabel einsetzbaren undschutzisolierten slim-Bits von Wiha. Diese machen speedE® nicht nurfür unterschiedlichste Schraubaufgaben bzw. -Profile einsatzbereit,sondern auch vollkommen sicher bei Anwendungen an oder in der Nähevon spannungsführenden Teilen. Gerade für Elektriker ist dies einwesentliches Kriterium. Die Wiha slimBits sind VDE zertifiziert(Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) undbis 1.000 V AC zugelassen.Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zumAGR-Gütesiegel und zu zertifizierten Produkten gibt es unterwww.ruecken-produkte.de.Bildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportalheruntergeladen werden.Pressekontakt:Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Tanja CordesStader Straße 627432 BremervördeTelefon: +49 4761 926358 315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.dewww.agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell