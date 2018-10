Mit dem E-Bike über alle Berge - Neuer Genuss-Radführer für das Bergische Land, das Ruhrtal und das Sauerland - 15 perfekte Sonntagsrunden - Einkehrtipps und App-Anbindung

Köln (ots) - Mit Rückenwind aus dem Akku erweitert sich der Radiusvieler Freizeitradler. Auf 15 ausgearbeiteten Sonntagsrunden kommenE-Biker jetzt auch im Bergischen Land, an der Ruhr und im Sauerlandeinfach zu neuen Höhepunkten, ohne aus der Puste zu geraten. Bergeund Täler, Flüsse und Seen, beeindruckende Industriekultur,idyllische Fachwerkdörfer und kulinarische Köstlichkeiten stellt derneue E-Bikeführer "traumtouren - Band 4" vor.Vor den Toren der nordrhein-westfälischen Metropolen liegtRadfahrern dabei die Natur zu Füssen. Tourenprofi Hartmut Schönhöferverbindet auf seinen abwechslungsreichen Streckenvorschlägen jeweilsdie schönsten Natur-, Kultur- und Genusserlebnisse. Die Rundtourenzwischen 40 und 80 Kilometer Länge sind so gewählt, dass für jedenAnspruch etwas dabei ist - ob alleine, zu zweit oder mit der Familie.Übersichtliche Karten mit den aktuellsten Markierungsangaben machendie Auswahl und Vorbereitung einfach. Für unterwegs können diewichtigsten Infos und Streckenführungen durch die direkte Anbindungan die Gratis-App "traumtouren" per QR-Code einfach und unkompliziertauf Smartphones geladen werden. So kommen Radfahrer nicht vomempfohlenen Weg ab. Zusätzlich stehen die aktuellsten GPS-Daten unterwww.wander-touren.com zum Download zur Verfügung.Neben lohnenswerten Stopps an Museen, Naturschauspielen undKulturdenkmälern gibt es zahlreiche geprüfte Tipps zuEinkehrmöglichkeiten und kulinarischen Kostbarkeiten der Region.Buchtipp: traumtouren - Ein schöner Tag E-Bike und Bike, Band 4 -Bergisches Land, Ruhr, Sauerland, 192 Seiten im praktischenPocket-Format, mehr als 150 Fotos, Karten und Höhenprofile, 14,95Euro, www.ideemediashop.deFür redaktionelle Rückfragen:ideemedia GmbH, Brigitta Bartus, Tel. +49 2631 99960,office@idee-media.deDownload von Texten und Fotos unter tourtipp.netOriginal-Content von: ideemedia, übermittelt durch news aktuell