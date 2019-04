Mit dem E-Bike erst mal in Ruhe üben

Baierbrunn (ots) - Wer erstmals auf ein E-Bike steigt oder imFrühjahr nach längerer Pause wieder in die Pedale tritt, sollte sichvor der ersten Tour zunächst mit dem Rad in Ruhe vertraut machen. DasPatientenmagazin "HausArzt" empfiehlt, auf einem ruhigen Platz zuüben: Kurven fahren, beschleunigen und bremsen. Denn mit maximal 25km/h ist man auf einem E-Bike flotter unterwegs als mit einemnormalen Rad. Mit Motor, Akku und einem robusteren Rahmen wiegenE-Bikes zudem rund fünf Kilogramm mehr als herkömmliche Fahrräder.Das beeinflusst die Fahrdynamik.E-Bike-Fahrer sollten außerdem beachten, dass sie bei vollerLeistungsstärke einen längeren Bremsweg haben. Vor jeder Radtoursollte man testen, ob die Bremsen funktionieren. Und bei jedemFahrrad gilt besonders beim Bergabfahren: Niemals allein dieVorderbremse betätigen - sonst riskiert man einen Salto.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 2/2019wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell