E-Auto-Quote und bessere Ladeinfrastruktur fördern Elektromobilität wirksam und günstig Greenpeace-Studie untersucht zehn politische Förderinstrumente

Berlin (ots) - Eine feste E-Auto-Quote für Hersteller und eindichtes Netz an Ladestationen beschleunigen den Umstieg aufklimafreundliche Elektroautos deutlich. Wirksamer ist lediglich einverbindliches Enddatum für Diesel- und Benzinmotoren. Dies zeigt eineheute veröffentlichte Studie des Berliner UmweltforschungsinstitutsEcologic im Auftrag von Greenpeace. Die Studie untersucht zehn schonheute in verschiedenen Ländern eingesetzte Förderinstrumente auf ihreWirksamkeit. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fördertE-Mobilität bislang hauptsächlich mit finanziellen Anreizen. Zum 1.Januar 2019 waren in Deutschland 83.200 E-Autos zugelassen - wenigerals 0,2 Prozent aller Pkw. "Kaufprämien alleine sind teuer undbringen E-Autos nicht aus der Nische", sagtGreenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. "Andere Länder bringenden Umstieg auf klimafreundliche Autos viel schneller voran alsMinister Scheuer." Die deutsche Zusammenfassung der Studie online:https://act.gp/2EXhnwJNur mit einem zügigen Umstieg auf Elektroautos können dieCO2-Emmissionen im Verkehr schnell genug sinken, um die Klimaziele zuerreichen. Länder wie Norwegen unterstützen den Umstieg mit Maßnahmenwie Steuererleichterungen für E-Auto-Besitzer, Kalifornien mit einerfesten E-Quote. Unter anderem in Großbritannien wird ein Verbot vonVerbrennungsmotoren diskutiert. Die Greenpeace-Studie untersucht, wieleicht Regierungen zehn ausgewählte Maßnahmen umsetzen können, wieviel sie für den Ausbau der E-Mobilität bringen, wie teuer sie fürden Staat sind und wie sehr sie helfen, andere Ziele derVerkehrswende zu erreichen, etwa die Zahl der Fahrzeuge zureduzieren.Förderung von E-Autos mit Abgaben auf klimaschädliche PkwfinanzierenVerkehrsminister Scheuer hat als Teil seines Pakets anKlimaschutzmaßnahmen für den Verkehr kürzlich vorgeschlagen, dieKaufprämie für E-Autos zu verdoppeln und sie künftig für kleinereModelle zu zahlen. Eine E-Quote oder ein Ausstiegsdatum fürVerbrennungsmotoren lehnt Scheuer ab. Laut Studie sind Prämien einteures aber sinnvolles Fördermittel, wenn sie für kleinere Modellegelten. Um die finanzielle Belastung für den Staat zu begrenzen,schlägt die Studie eine parallele Belastung klimaschädlicher Autosvor. "Es ist gut, dass Minister Scheuer nur den Einsatz kleinerE-Autos unterstützen will", so Stephan. "Schnell sinken wird derCO2-Ausstoß im Verkehr aber nur, wenn klimaschädliche Autosgleichzeitig teurer werden."Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Benjamin Stephan, Tel.0151-57208151, oder Pressesprecher Gregor Kessler, Tel.0151-72702918. Internet: www.greenpeace.de/kampagnen/verkehrswende.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell