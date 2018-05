Der E-Auto-Markt startet weltweit durch - Deutschland schafft 2017 die Trendwende - AlixPartners Automotive-Electrification Index weist 2017 steil nach oben

München (ots) - Autos mit elektrifiziertem Antriebsstrang habensich 2017 in den Kernmärkten der globalen Automobilindustrie einenfesten Platz erobert. Die Absatzzahlen sind massiv gestiegen, E-Autoshaben deutlich Marktanteile hinzugewonnen und die Hersteller bauenihr Angebot an E-Modellen energisch aus. Steigendes Interesse anE-Fahrzeugen gibt es in allen Industriestaaten, der E-Auto-Trenderfasste batteriebetriebene Fahrzeuge ebenso wie Plug-in-Hybride undden Großteil der Automobilhersteller. Rasant entwickelte sich dieverkaufte elektrische Reichweite der Fahrzeuge: Im ersten Quartal2017 wurden weltweit Autos mit 36,7 Millionen Kilometern anelektrischer Reichweite abgesetzt. Im letzten Quartal hat sich dieserWert mit 77,8 Millionen Kilometer mehr als verdoppelt. Zum Vergleich:Im ersten Quartal des Jahres 2013 war es mit 5,6 Millionen Kilometerngerade einmal ein Vierzehntel davon. Analog dazu stieg derElektrifizierungsgrad der verkauften Fahrzeugflotte: Auch dieser Wertverdoppelte sich vom ersten zum letzten Quartal 2017. Das sindErgebnisse des quartalsweise erhobenen AlixPartnersAutomotive-Electrification Index. Das global tätigeBeratungsunternehmen AlixPartners ermittelt dazu die elektrischeReichweite der verkauften Fahrzeuge nach Ländern und Autoherstellern.Zusätzlich ausgewertet wird der Elektrifizierungsgrad der verkauftenGesamtfahrzeugflotte."Mit dem Jahr 2017 ist die grundlegende Transformation einerglobalen Schlüsselindustrie endgültig in den Märkten angekommen:E-Autos haben sich weltweit etabliert. Der Elektrifizierungs-Trend inder Automobilindustrie ist damit unumkehrbar. Er kennt derzeit nureine Richtung und die weist steil nach oben", sagt Elmar Kades,Auto-Experte und Managing Director bei AlixPartners und einer derInitiatoren des AlixPartners Automotive-Electrification Index. Dassdieser Trend anhält, dafür sorgt auch die globale Autoindustrieselbst. Autohersteller haben in den nächsten fünf Jahren (bis 2022)weltweit Investitionen in Höhe von rund 244 Milliarden US-Dollarangekündigt - Investitionen rund um die Batterietechnologie nichteingerechnet. Die chinesischen Hersteller alleine stehen für circa 40Prozent des Investitionsvolumens.China ist eine Welt für sich, Deutschland verzeichnet TrendwendeIn vielen Ländern schieben staatliche Anreizprogramme den E-Boomim Automarkt an - etwa in China und Norwegen. "Der Staat ist es abernicht mehr alleine, der das Wachstum befeuert", sagt MarcusKleinfeld, Autoexperte und Managing Director bei AlixPartners. "DerAufwärtstrend über alle Märkte hinweg macht vielmehr deutlich:Autokäufer halten E-Autos auch dann für attraktiv, wenn es keine oderwenige staatliche Kaufanreize gibt. Der staatlich organisierte Aufbaueiner E-Infrastruktur, vor allem eines Netzes von Ladesäulen, bleibtaber entscheidend. Überall da, wo sich der Staat kaum beim Aufbaueines Netzwerks von Ladesäulen engagiert, hinken die Verkaufszahlenfür E-Autos hinterher", so Kleinfeld.Angeführt wird auch deshalb die aktuelle Rangliste erneut vonChina, das der Treiber des Electrification Index bleibt: Dieverkaufte elektrische Reichweite stieg dort 2016 um 96 Prozent; 2017legte sie nochmals um 91 Prozent zu und erreichte im letzten Quartal2017 44,1 Millionen Kilometer - China steht damit alleine fürdeutlich mehr als die Hälfte der global verkauften E-Kilometer.Starkes Wachstum verzeichneten auch die USA mit einer 61-prozentigenSteigerung 2016 und 49 Prozent 2017. Mit 12,8 Millionen verkauftenE-Kilometern (Q4 2017) sind die USA im globalen Ranking die starkeNummer 2. Mit deutlichem Abstand auf die beiden größten Automärkteder Welt folgt Norwegen, das sich mit nicht einmal 6 MillionenEinwohnern und fast 4 Millionen verkauften E-Kilometern imLänder-Ranking des AlixPartners-Index deutlich vor Schwergewichtenwie Deutschland, Frankreich, Japan, Großbritannien oder auch Südkoreapositioniert. Deutschland wiederum schaffte im Jahr 2017 dieTrendwende - einem Rückgang der verkauften elektrischen Reichweite imJahr 2016 steht ein Plus von 120 Prozent im Jahr 2017 gegenüber. Inkeinem anderen westlichen Kernmarkt konnte ein stärkeres prozentualesWachstum an verkaufter elektrischer Reichweite verzeichnet werden.Allerdings haben Japan und Korea mit 127 Prozent Zunahme im Jahr 2017ebenfalls deutlich an Dynamik gewonnen.Verbreiterte Modellpalette lockt die KundenAlixPartners führt die Breite des E-Booms auch darauf zurück, dassAutohersteller immer mehr Modelle mit elektrifiziertem Antriebsstrangauf den Markt bringen, diese Modelle unterschiedliche Fahrzeugklassenabdecken und damit auch diverse Kundengruppen ansprechen. "DieNachfrage nach E-Fahrzeugen steigt - und die Automobilindustriescheint mit vielen ihrer neuen Modelle den Kunden das zu bieten, wassie sich wünschen", sagt Auto-Experte Kleinfeld. Tatsächlich wurdenim Jahr 2017 so viele neue E-Modelle auf den Markt gebracht wie niezuvor. Der Abstand zu den Vorjahren ist beträchtlich: 2017 wurdenweltweit 84 neue E-Modelle lanciert, fast so viel wie in den dreiVorjahren zusammen. Die Autohersteller werden in den kommenden Jahrendabei nochmals deutlich nachlegen: 271 neue E-Modelle sind aktuellvon 2018 bis 2022 geplant, und es werden ständig mehr. Dieeuropäischen Hersteller und deren Joint Ventures mit chinesischenPartnern machen davon mit 101 Modellen mehr als ein Drittel aus. Vorallem der Volkswagen-Konzern investiert massiv in die Entwicklung undden Anlauf neuer Modelle mit elektrifiziertem Antriebsstrang. 55plant der Konzern in den nächsten fünf Jahren und damit mehr als alleeuropäischen Hersteller in den vergangenen vier Jahren zusammen. BeiGeely stehen 22, bei Renault/Nissan 12 und bei BMW 11 auf dem Plan.Teslas Vorsprung schrumpftGerade die europäischen Hersteller versuchen mit ihrerModelloffensive offensichtlich auch den Abstand zu den Wettbewerbernaus China zu verringern - diese dominieren 2017 im Hersteller-Rankingdes AlixPartners Automotive-Electrification Index. 12 chinesischeHersteller rangieren im Jahr 2017 bei den verkauften E-Kilometernunter den Top 20. BAIC und BYD kommen dabei Tesla immer näher: Mit 13Millionen Kilometern an verkaufter E-Reichweite behauptet Tesla imvierten Quartal zwar seinen ersten Platz, BAIC kommt jedoch bereitsauf 8,8 Millionen und BYD auf 7,4 Millionen Kilometer. Vor allem aberscheint Tesla weniger stark von der Dynamik des globalenE-Auto-Marktes zu profitieren als andere Hersteller. Die verkaufteE-Reichweite bei Tesla wuchs in den Jahren 2016 und 2017 zwar um 34bzw. 42 Prozent, der Gesamtmarkt in den Industrieländern aber um 54(2016) und 82 Prozent (2017). Zum Vergleich: Die verkaufteelektrische Reichweite bei BAIC stieg 2016 um 216 und 2017 um 130Prozent. Und auch bei GM wuchs die verkaufte E-Reichweite derFahrzeuge schon 2016 stärker als bei Tesla (104 vs. 34 Prozent)."Nicht alle Hersteller von E-Auto-Modellen partizipierengleichermaßen am Boom. Die verkaufte elektrische Reichweite zeigt,dass etwa Tesla im Verhältnis weniger stark wächst als derDurchschnitt. BAIC, aber auch GM und Renault/Nissan lassen denUS-amerikanischen E-Auto-Pionier im prozentualen Wachstum sogarhinter sich", sagt Hannes Weckmann, Director und Auto-Experte beiAlixPartners. Die Rangliste verschiebt sich vor allem dann massiv,wenn Hersteller neue Modelle für breite Käuferschichten auf den Marktbringen. Das zeigt das Beispiel GM: Die verkaufte E-Reichweite stiegbei GM im Jahr 2017 um fast 500 Prozent. Der Grund: In Kooperationmit SAIC hatte GM im Jahr 2017 das City-Auto Baojun E100 auf denMarkt gebracht und damit offensichtlich viele Käufer überzeugt. Vonden europäischen Herstellern können sich Renault (im Verbund mitNissan) sowie BMW und Volkswagen zwar in den Top Ten der Ranglistehalten, viele chinesische Anbieter drängen aber machtvoll nach vorne.Dynamisches Wachstum beim ElektrifizierungsgradNeben der verkauften elektrischen Reichweite hat AlixPartners auchden Elektrifizierungsgrad der verkauften Gesamtflotte nach Ländernund Autoherstellern untersucht. Die Zahl der verkauftenElektrofahrzeuge wird in der von AlixPartners entwickelten Formel inBezug gesetzt zur Gesamtzahl der verkauften Autos und mittels des inder Industrie gebräuchlichen Reichweiten-Standards von 500 Kilometergewichtet. Beim Elektrifizierungsgrad der verkauften Gesamtflottezählen also Autos, die ohne Unterstützung eines Verbrennungsmotorsweniger als 500 Kilometer Reichweite aufweisen, weniger gewichtig alsdiejenigen E-Autos, die den Industriestandard erreichen. Weitgehendanalog zur verkauften elektrischen Reichweite ist 2017 auch derElektrifizierungsgrad der verkauften Autoflotte in den einzelnenRegionen und Ländern der Welt gestiegen: in Europa um 75 Prozent, inChina um rund 90, in Nordamerika um circa 60, in Japan und Südkoreaum 135 Prozent. Nord- und westeuropäische Länder mit vergleichsweisehoher Kaufkraft und zum Teil starker staatlicher Förderung bleibenaber führend. Beim Spitzenreiter Norwegen beträgt derElektrifizierungsgrad der verkauften Fahrzeugflotte im letztenQuartal des vergangenen Jahres 15 Prozent. Es folgen Island (4,4Prozent), die Niederlande (2), die Schweiz (1,5) und Schweden mit 1,1Prozent. In China wiederum hat der Elektrifizierungsgrad die Schwellevon 1 Prozent überwunden. Bedenkt man die Größe des chinesischenMarktes, wird deutlich, was das für den globalen E-Auto-Marktbedeutet: Im vierten Quartal wurden in China fast 265.000 E-Autosverkauft, global 447.000. Im Hersteller-Ranking bleiben dieetablierten Autoproduzenten beim Elektrifizierungsgrad weit hinterden chinesischen Wettbewerbern und Tesla zurück. Unter den Top 20befinden sich gerade zwei Etablierte: BMW auf Platz 19 undRenault/Nissan auf 20.AlixPartners-Experte Elmar Kades resümiert: "Die chinesischenHersteller haben bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte geradeim vergangenen Jahr Riesenfortschritte gemacht - und zwar auf breiterFront. Die etablierten Hersteller werden aber in den nächsten Monatenund Jahren alles tun, um am E-Boom zu partizipieren - mit einerVielzahl neuer Modelle, mit massiven Investitionen, auch in Forschungund Entwicklung und mit ihrer traditionellen Stärke im Fahrzeugbau.Es bleiben spannende Zeiten für die weltweite Autoindustrie!"Über den AlixPartners Automotive-Electrification IndexDer AlixPartners Automotive-Electrification Index misstquartalsweise den Elektrifizierungsfortschritt in der globalenAutomobilindustrie und ermittelt dazu die elektrische Reichweite derverkauften Fahrzeuge nach der Formel "Zahl der verkauftenElektrofahrzeuge" * "Elektrische Reichweite ohne Unterstützung durchVerbrennungsmotor". Eine zusätzliche Analyse ermittelt denElektrifizierungsgrad der verkauften Fahrzeugflotte nach der Formel:"Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge" * ("Elektrische Reichweite(ohne Unterstützung durch Verbrennungsmotor) / 500 km") / "Gesamtzahlder verkauften Autos". Die Gewichtung um 500 Kilometer entsprichthier dem Industriestandard der Reichweite von Verbrennungsmotoren. Indie Berechnungen des AlixPartners Automotive-Electrification Indexeinbezogen werden folgende Fahrzeugtypen: BatteriebetriebeneElektrofahrzeuge (BEV), Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) undPlugin-Hybride (PHEV); ausgeschlossen sind Fahrzeuge mitHybridantrieb (HEV) ohne Plug-in-Option. Die Analyse basiertausschließlich auf öffentlich zugänglichen Daten, vor allem von IHSMarkit und EV-volumes (globale Verkaufszahlen von "Light Vehicles"und Elektrofahrzeugen). 