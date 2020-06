EZVIZ stellt C3X vor: Ã?berwachungskamera mit Nachtsicht in Farbe und kÃ¼nstlicher Intelligenz zur Personen- und Fahrzeugerkennung

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Statt des Einsatzes von Scheinwerfern, verwendet die KI gestützte Smart-Home-Kamera ein beispielloses Dualobjektiv um auch in dunklen Umgebungen ein detailreiches und farbiges Bild zu erzeugen.EZVIZ, eine weltweit führende Marke im Bereich Smart-Home-Sicherheit, hat heute mit der C3X den Marktstart seiner wohl fortschrittlichsten und lang erwarteten Outdoor WLAN Kamera angekündigt. Die Kamera verfügt über ein Duallinsen-Setup, um auch in extrem dunkler Umgebung (minimale Beleuchtung im Labortest: 0,005 Lux) Farbvideos aufnehmen zu können. Somit können Nutzer der C3X auch bei Nacht authentische Aufnahmen betrachten und auch Details, wie die Farbe der Kleidung oder von Autos originalgetreu erkennen, die bei traditionellen Ã?berwachungskameras normalerweise verloren gehen.Mit Unterstützung von integrierten KI-Deep-Learning-Algorithmen erkennt die C3X-Kamera sich bewegende Personen und Fahrzeuge und kann diese von Tieren, Laub oder sonstigen unbedeutenden Objekten unterscheiden. Die Kamera sendet Echtzeit-Benachrichtigungen an das Smartphone des Nutzers, wenn Fahrzeuge und/oder Personen bestimmte Linien überschreiten, die der Nutzer in der App individuell eingerichtet hat. Für diese Funktion ist kein Abo notwendig.Zu den weiteren Features der C3X gehört eine integrierte Sirene, ein Strobelight sowie die Möglichkeit, die Kamera so zu programmieren, dass diese bei Erkennung von bewegungsbasierten Ereignissen ausgelöst werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit, statt der Sirene eine aufgezeichnete Audiodatei abzuspielen, z. B. "Sie haben soeben ein Privatgrundstück betreten". Die Erkennungsgenauigkeit der Kamera wird ständig verbessert, da das Team von EZVIZ das Modell ständig verbessert und über die App regelmäÃ?ige Firmware-Updates veröffentlicht.Für Nutzer in Europa bietet EZVIZ die Option, die Aufzeichnungen jeder C3X-Kamera für 24 Stunden kostenlos in der Cloud zu speichern. Die Nutzer haben die Möglichkeit, Videoclips auf den europäischen Cloud-Servern des Unternehmens oder auf einer lokalen Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB Speicherplatz zu speichern oder beide Möglichkeiten gleichzeitig zu nutzen."Die C3X ist die bisher komplexeste Smart-Home-Kamera des Unternehmens" sagte Jobs Cheung, Global Product Manager bei EZVIZ "Die Kamera vereint alle Funktionen von EZVIZ, die die Nutzer am meisten schätzen, u. a. aktive Verteidigung, Zwei-Wege-Audio und Unterstützung von Micro-SD-Karten."Als Outdoor WLAN Kamera mit IP67-Wetterschutz und Dualantenne für stabile drahtlose Verbindungen bietet Ihnen die C3X das ganze Jahr hindurch Sicherheit und sorgt ununterbrochen für Ihren Schutz.Weitere Spezifikationen:- 1080p Full-HD-Video - H.265-Videokomprimierungstechnolgie - Einfache Verwaltung mit der EZVIZ-AppNach der Einführung der ersten Farbbild-Nachsichtkamera des Unternehmens auf der IFA im vergangenen Jahr, erweitert EZVIZ jetzt sein Angebot und ermöglicht ab sofort auch Nachtsicht in Farbe bei sehr dunklen Lichtverhältnissen ohne den Einsatz zusätzlicher Spotlights und verknüpft das innovativ mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. "Wir sind sehr stolz mit Hilfe unserer Innovationen unseren Kunden ungeahnte Mehrwerte eröffnen zu können", fügt Cheung hinzu.Die Servicespezifikationen und die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren EZVIZ-Vertreter vor Ort, um konkrete Informationen zu erhalten.Informationen zu EZVIZ EuropeSeit 2016 hat sich EZVIZ eine starke Position auf dem europäischen Markt erarbeitet und arbeitet mit groÃ?em Engagement und Ressourcen-Einsatz an dem Ziel, seinen Marktanteil auf dem Kontinent in den Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland, im Vereinigten Königreich, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und weiteren Ländern massiv auszubauen. EZVIZ Europe, mit Hauptsitz in Hoofddorp in den Niederlanden verfolgt eine aktive Wachstumsstrategie mit seinen Teams für Vertrieb, Marketing, technischen Support und Logistik.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1172372/C3X_news_image.jpgPressekontakt:Estrella Li+31 23 5542770estrella.li@ezvizlife.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136046/4612906OTS: EZVIZ Inc.Original-Content von: EZVIZ Inc., übermittelt durch news aktuell