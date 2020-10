EZVIZ kündigt Prime Day 2020-Angebote für die begehrtesten Überwachungskameras an

Los Angeles (ots/PRNewswire) - EZVIZ (http://www.ezvizlife.com/), die preisgekrönte Smart-Home-Security-Marke, bietet am Amazon Prime Day 2020 die besten Preisnachlässe des Jahres. Ab heute und bis zum 18. Oktober bietet EZVIZ Preisnachlässe von bis zu 40% auf seine populärsten Produkte für Privatleute und Unternehmer, die ein Upgrade ihres Sicherheitssystems planen. Die Palette der Sonderangebote reicht von der revolutionären Farb-Nachtsichtkamera C3X, die von zahlreichen Fachzeitschriften zur besten Überwachungskamera für den Außenbereich für 2020 gewählt wurde, bis hin zur batteriebetriebenen, 100% drahtlosen C3A-Kamerafamilie.EZVIZ führt Werbeaktionen auf allen Amazonas-Websites durch:USA - https://amzn.to/3dgDUV5Großbritannien - https://amzn.to/34Ko29BSpanien - https://amzn.to/34I3bUtDeutschland- https://amzn.to/34MTUKCFrankreich - https://amzn.to/3luLMW7Italien - https://amzn.to/3dgEPF1Australien - https://amzn.to/36eQ2V9 EZVIZ C3X Dual-Lens Color Nachtsichtkamera mit integrierter KIBis zu 36% Rabatt- Editor's Pick von Les Numeriques- Editor's Choice 2020 Tech Aeris- Ausgezeichnete Nachtsicht in Farbe- Erkennung von Personen und Fahrzeugen- Erkennung von Überschreitungen einer Linie- Anpassbare Erfassungsbereiche und Audio-Warnung- Wetterfestes Design- Gegensprechfunktion EZVIZ C3N Außenkamera mit Farb-NachtsichtBis zu 30% Rabatt- Real Homes Beste Überwachungskamera für den Schutz Ihres Hauses- Smart Spotlight Nachtsicht in Farbe- Intelligente Erkennung von Personen- Anpassbare Erfassungsbereiche- IP67 wasserdicht EZVIZ C3A Akku-Kamera Duo/ TripleBis zu 40% Rabatt- 100% drahtlos- Langlebige Akkulaufzeit für monatelangen Schutz- Gegensprechfunktion- PIR-basierte Bewegungserkennung- Benachrichtigungen in Echtzeit EZVIZ C1C / C1 mini. Dasselbe Produkt in zwei verschiedenen Formen.Bis zu 30% Rabatt- T3: beste günstige Sicherheitskamera 2020- 1080p Video mit 40ft (12 m) Super-Nachtsicht- Anpassbare Erfassungsbereiche- Gegensprechfunktion- Magnetischer Boden EZVIZ C6CN Pan Tilt KameraBis zu 40% Rabatt- 1080p-Video und 360°-Erfassung- Nachtsicht bis auf 33 Fuß (10 Meter).- Automatische Bewegungsverfolgung und sofortige Benachrichtigung- Vollduplex-Gegensprechanlage- Datenschutzverschluss Alle oben genannten EZVIZ-Produkte unterstützen Alexa und Hey Google und sind WLAN-fähig. EZVIZ-Kameras verfügen über einen MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 256GB lokalen Speicher. Benutzer können auch ein Abo für den CloudPlay-Speicher erwerben und bis zu 30 Tage lang kostenlos testen. Mit der benutzerfreundlichen EZVIZ-App können Anwender Live-Video anzeigen, wiedergeben, Bewegungswarnungen empfangen, Erfassungsbereiche anpassen, Verschlüsselungscodes festlegen und den Kamerazugang sicher mit der Familie teilen.Erfahren Sie mehr über EZVIZ (http://www.ezvizlife.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1311545/EZVIZ_Amazon_Prime_Day_2020.jpgPressekontakt:Danielle Xia+86-18126030807Original-Content von: EZVIZ Inc., übermittelt durch news aktuell