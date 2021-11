EZVIZ bringt seine erste Smart Home-Kamera mit zwei Objektiven und Schwenk- und Neige Funktion mit Zoom auf den Markt und setzt damit hohe Maßstäbe für den 360-Grad-Schutz des Hauses

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) -Die neue, preisgekrönte Kamera verbindet innovatives Produktdesign mit fortschrittlicher Funktionalität und revolutioniert die Kameraansicht mit einem konkurrenzlosen 8-fachen Mischzoom.Das führende Smart-Home-Unternehmen EZVIZ stellt seine erste Sicherheitskamera mit zwei Objektiven und Schwenk- und Neige Funktion mit Zoom vor: die C8PF - die, die hohen Anforderungen des Marktes an den Rundumschutz erfüllt. EZVIZ hat die C8PF entwickelt, um einen beeindruckenden 8-fachen gemischten Zoom und eine einzigartige In-App-Bild-in-Bild-Anzeige zu bieten. Dadurch werden Details aus der Nähe und Hintergrundinformationen gleichzeitig dargestellt. Seine Sicht wird durch 360-Grad-Drehung und KI-gestützte Erkennung menschlicher Konturen weiter verbessert, um eine intelligente Überwachung ohne toten Winkel zu ermöglichen. Dank ihrer Flexibilität kann die Kamera auch hochkomplexe Aufgaben zum Schutz des Hauses erfüllen."Die C8PF ist das Highlight-Model unserer C8 Outdoor Schwenk & Neige Serie", sagt Michael Madjar, Key-Account-Manager & Marketing Assistent DACH von EZVIZ Deutschland. "Die C8PF ist eine innovative 'All-in-One'-Kamera, die mehrere Anforderrungen der Kunden berücksichtigt: eine Schwenk- und Neigekamera, die geeignet ist um jeder Witterung stand zu halten, ein Gerät mit Weitwinkel- und Panoramablick und ein aktiver Wächter für den Schutz Ihres zu Hauses - rund um die Uhr."EigenschaftenMit einem beispiellosen, zoombarem 360-Grad-Schwenk deckt die Kamera Vorgärten, Hinterhöfe und Eingänge mit einer Leistung ab, die der eines Sicherheitssystems mit mehreren Kameras entspricht. Die C8PF ist intelligent genug, um menschliche Konturen zu erkennen und Echtzeitwarnungen bei der Anwesenheit von Besuchern zu senden - ob erwartet oder nicht. Durch die Kombination eines 12-mm-Teleobjektivs mit einem 2,8-mm-Weitwinkelobjektiv zeigt die Kamera dank des Bild-in-Bild-Modus sowohl weit entfernte Details als auch Weitwinkelansichten klar an.Mit einer kinderleichten App-Steuerung können die Benutzer die C8PF drehen und stufenlos zoomen, um den Erfassungsbereich der Kamera zu optimieren. Zwei-Wege-Kommunikation und eine besonders große Speicherkapazität von 512 auf der Kamera gehören ebenfalls zu den innovativen Merkmalen der C8PF.AuszeichnungenDie mit dem Good Design Award 2020 ausgezeichnete C8PF fokussiert sich auf die innovativsten und wichtigsten Features und verzichtet auf die Sperrigkeit herkömmlicher Überwachungskameras mit einem leichten, attraktiven Gehäuse. Kurz gesagt, die C8PF bietet die Überwachung für jedermann erschwinglich, zugänglich und komfortabel.EZVIZ-PortfolioDie C8PF wird nach dem Markterfolg der C8C erneut die Wettbewerbsfähigkeit der C8-Serie von EZVIZ unterstreichen. Seit seiner Markteinführung Anfang 2021 hat sich die C8C in allen Ländern mit hohen Produktbewertungen in den Bestsellerlisten platziert. Drei weitere Produkte - C8C Lite, C8W und C8W Pro - werden die C8-Familie in Kürze ergänzen und bieten flexible Kaufoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667639/EZVIZ_C8PF.jpgPressekontakt:Sophie Zhang+86-1585835073media@ezvizlife.comOriginal-Content von: EZVIZ Inc., übermittelt durch news aktuell