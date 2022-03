EZVIZ bringt mit der C6 eine neue KI-Kamera auf den Markt, die das Smart Home-Erlebnis für Familien mit Haustieren und Kindern verbessert

Hoofddorp, Niederlande, 14. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die schicke und einfach zu bedienende EZVIZ C6 Kamera bietet vielbeschäftigten Eltern eine intelligente, KI-gestützte Möglichkeit, ihre Kinder und Haustiere im Auge zu behalten.EZVIZ, der weltweit führende Anbieter von Smart Home-Technologien, hat seine neueste Sicherheitskamera, die C6, vorgestellt, die Eltern und Haustierbesitzern die Angst nehmen soll. Unterstützt durch künstliche Intelligenz sendet die C6 Alarmmeldungen, wenn sie eine Vielzahl von Ereignissen erkennt, z. B. vorbeilaufende Menschen, neugierige Tiere und plötzliche laute Geräusche. Jetzt können selbst vielbeschäftigte Eltern aus der Ferne nach ihrem Haus und ihrer Familie sehen. Sie können Anrufe von den Kindern entgegennehmen, Meldungen auf dem Mobilgerät erhalten und jeden verpassten Moment auf der Kamera sehen.Momente des Glücks einfangenDie C6 wurde als optimale Haustierkamera und hochwertiges Babyphon entwickelt. Eltern, Haustierbesitzer und alle, die ihr Zuhause aus der Ferne überwachen möchten, werden von den fortschrittlichen Funktionen der C6 begeistert sein.Die C6 lässt sich schwenken und neigen, um einen Panoramablick im ganzen Raum zu ermöglichen und gibt jedes Detail in 2K+ Videoqualität wieder. Mit dem hochmodernen KI-Algorithmus von EZVIZ erkennt und zeichnet die C6 insbesondere die Aktivitäten von Menschen und Haustieren auf und sendet dann automatische Benachrichtigungen, damit der Benutzer nicht ständig seinen Live-Video-Feed überprüfen muss. Die eingebettete KI ermöglicht es der C6, ein Objekt, das sich bewegt, zu verfolgen. Ganz gleich, ob ein Baby zum ersten Mal an der Kamera vorbeiläuft oder der Hund tobt, die C6 kann es einfangen und festhalten.Haustiere, die einem Spielzeug hinterherjagen, erscheinen dank der Videoaufnahmekapazität von 25 Bildern pro Sekunde nicht verschwommen. Laute Geräusche – wie etwa ein weinendes Baby oder eine zerbrochene Vase – werden erkannt, da die C6 auch plötzlich starke Geräusche aufnimmt. Für hilfsbedürftige Kinder wird, wenn die Kamera eine winkende Hand erkennt, ein Videoanruf an das Mobilgerät einer vorher bestimmten Person gesendet.Um die Privatsphäre zu schützen, hat EZVIZ eine verstellbare Linsenabdeckung am Gehäuse der C6 entwickelt. Diese Abdeckung kann zum Blockieren der Sicht aufgerollt werden, sodass Benutzer die Kamera überall dort platzieren können, wo sie benötigt wird, während sensible und/oder private Bereiche ausgeblendet werden. Dies vervielfacht die Flexibilität bei der Installation und bietet gleichzeitig die volle Überwachungs- und Erkennungsleistung.Die C6 ist der ideale Begleiter für jedes moderne Zuhause, in dem rund um die Uhr Sicherheit und Unterstützung durch modernste Technologie ermöglicht werden soll.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1752332/EZVIZ.jpgPressekontakt:Sophie ZHANG,zhangyichen5@ezvizlife.comOriginal-Content von: EZVIZ Inc., übermittelt durch news aktuell