EZVIZ 2021 Black Friday Angebote - Die beste Zeit, um sich mit intelligenten Sicherheitsgeräten einzudecken

Hauptdorp, Niederlande (ots/PRNewswire) -Für Menschen, die auf der Suche nach Spitzentechnologien zu den besten Preisen sind, um ein sicheres und intelligentes Zuhause zu schaffen, sind diese Angebote kaum zu übersehen.EZVIZ, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitslösungen, bietet am Black Friday aufregende Angebote sowohl für Smart-Home-Einsteiger als auch für technisch Versierte. Einige der neuesten und meistverkauften Sicherheitskameras und Videotürklingeln des Unternehmens werden zu ihren niedrigsten Preisen angeboten.Mit der allmählichen Wiederaufnahme des Alltags im Freien arbeiten wieder mehr Menschen im Büro oder planen ihren Urlaub im Ausland. Für diejenigen, die ihr Haus, ihre Haustiere und Kinder im Auge behalten müssen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Sicherheitssysteme zu investieren. EZVIZ genießt das Vertrauen von Millionen von Anwendern weltweit und ist eine der besten Optionen.Die Angebote laufen vom 19. bis zum 29. November, wenn EZVIZ große Rabatte sowohl on- als auch offline über Plattformen wie Amazon und viele große Einzelhändler anbietet. Hier sind einige der heißesten Angebote:- BC1C Akku Kamera (https://amzn.to/3EXRh9l), EUR83.99 Rabattpreis (Bis zu 30 % Rabatt)Sie erhalten diese Kamera als Standalone-Version oder als Kit mit einem kompatiblen Solarpanel. Die Aufnahmen können mühelos per 32GB eMMC speichern. Es gibt keine Abo-Gebühren. Sie ist wahrscheinlich die vielseitigste und am einfachsten zu bedienende Kamera. Die BC1C ist zu 100 % kabellos und kann mit einer vollen Akkuladung bis zu 270 Tage lang das Haus überwachen - sowohl im Freien als auch in Innenräumen. Sie verfügt über ein Bündel fortschrittlicher Funktionen, wie z.B. Nachtsicht in Farbe, intelligente Bewegungserkennung, aktive Verteidigung und mehr. Die Aufnahmen können mühelos per 32GB eMMC speichern. Es gibt keine Abo-Gebühren.- C8C Lite Schwenk-/Neige-Außenkamera (https://amzn.to/3D3nhsb), EUR62.99 Rabattpreis (Bis zu 30% Rabatt)Wenn es um grundlegende, erschwingliche Sicherheit geht, ist die C8C Lite die erste Wahl. Mit einem um 360 Grad drehbaren Sichtfeld, KI-gestützter Personenerkennung und extrem weitreichender Nachtsicht erfüllt die C8C Lite nahezu alle grundlegenden Anforderungen an die Außenüberwachung.- CP1 2K Smart Schwenk-/Neigung Kamera (https://amzn.to/3odmhvf), EUR34.99 Rabattpreis (bis zu 30 % Rabatt)Es ist eine unverzichtbare Kamera, um Ihre Familie und Haustiere rund um die Uhr zu schützen. Die CP1 Kamera lässt sich leicht drehen, um jede Ecke abzudecken. Mit der 2K-Auflösung kann die Innenkamera sich bewegende Objekte automatisch verfolgen, wenn sie von der Kamera erkannt werden. Zwei-Wege-Audio, Schlafmodus und hervorragende Nachtsicht sind einige der nützlichen Funktionen, die sich die meisten Familien wünschen.EZVIZ bietet sichere und flexible Lagermöglichkeiten für solche Produkte. Die Nutzer können Speicherkarten für die lokale Speicherung bis zu 256 GB erwerben und nach einem Abonnement - das eine kostenlose Testphase von bis zu 30 Tagen bietet - vollständig verschlüsselten Cloud-Speicher nutzen.