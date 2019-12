EZB will Strategieprüfung im Januar starten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will die seit längerem geplante Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie im Januar starten.



Abgeschlossen soll die Prüfung vor Ende des kommenden Jahres sein, sagte die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt nach der Zinssitzung des EZB-Rats. Es ist die erste Überprüfung des geldpolitischen Rahmens seit 2003. Seinerzeit wurde unter anderem das Inflationsziel angepasst.

Lagarde sagte, die Überprüfung werde umfassend sein, es werde "jeder Stein umgedreht". Man werde mit zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt treten, darunter Politiker, Akademiker, aber auch normale Bürger. "Wir werden zuhören", versprach die Französin. Die Überprüfung sei ergebnisoffen, es gebe "keine festgelegte Landezone". Es würden auch Themen wie der Klimawandel oder Aspekte der Ungleichheit berücksichtigt./bgf/jkr/jha/