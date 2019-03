EZB verspricht Niedrigzins bis Ende 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Niedrigzinspolitik länger fortführen als bisher gedacht.



Wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Frankfurt mitteilte, sollen die Leitzinsen bis mindestens Ende 2019 nicht angetastet werden. Bisher war lediglich davon die Rede, die Zinsen über den Sommer hinaus nicht zu verändern. Der Euro reagierte auf die Entscheidung mit Verlusten./bgf/jkr/mis