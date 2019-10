EZB unter Beschuss: Selbst frühere Mitglieder „rebellieren“

Liebe Leser,

„frühere hochrangige Notenbanker“ würden die Politik der Europäischen Zentralbank EZB angreifen, las ich nun – und das sogar in „Leitmedien“. Also in jenen Redaktionen, die um die sogenannten „Verschwörungstheorien“ einen weiten Bogen machen. Die Notenbanker warnten dennoch „ganz offen“: „Vor Staatsfinanzierung, Zombiewirtschaft und Mandatsüberschreitung“.

Direkt unterschreiben

Könnte ich, würde ich die vermeintliche Anklage direkt unterschreiben. Die „Welt“ berichtet davon, dass aus Deutschland ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung