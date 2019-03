EZB sieht Wachstumsrisiken - aber geringe Rezessionsgefahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) geht trotz zahlreicher Risiken nicht davon aus, dass die Eurozone vor einer neuerlichen Rezession steht.



Es herrsche zwar eine Zeit tiefgreifender Unsicherheit vor, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Notenbank in Frankfurt. Die Gefahr einer Rezession, also einer schrumpfenden Wirtschaft, sei aber nach wie vor sehr gering, schränkte Draghi ein. Gleiches gelte für das Risiko, dass die Inflation außer Kontrolle geraten könnte.

Wirtschaftliche Gefahren liegen laut EZB vor allem außerhalb des Euroraums. Dadurch werde die wirtschaftliche Aktivität im Währungsraum belastetet. Als Risikofaktoren nannte Draghi geopolitische Entwicklungen, protektionistische Tendenzen und Anfälligkeiten auf Seiten der Schwellenländer. Er verwies auf die wirtschaftliche Abschwächung in China und die mögliche Abkühlung in den USA. Insgesamt deuteten die Wachstumsrisiken weiter nach unten.

Die jüngsten Entscheidungen der EZB seien einstimmig gefallen, sagte Draghi. Die Notenbank hatte nach ihrer zweitägigen Sitzung überraschend ein umfangreiches Maßnahmenpaket geliefert. Dazu gehören das Versprechen einer längeren Niedrigzinsphase und neue Langfristkredite an die Banken des Euroraums. Die Notenbank verspricht jetzt, die Leitzinsen bis mindestens Ende 2019 niedrig zu halten - anstatt wie bisher bis "über den Sommer hinaus". Draghi sagte, es sei im Rat sogar über eine Verlängerung des Zinsversprechens bis März 2020 diskutiert worden.

Die Notenbank könne externe Risiken wie Protektionismus und den Brexit nicht stoppen, sagte Draghi. Aber das Maßnahmenpaket werde die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Eurozone stärken. Die Geldpolitik der Zentralbank sei jetzt noch "akkommodierender", also lockerer. Das Paket sei erforderlich, weil sich die zuletzt beobachtbare Konjunkturschwäche in das Jahr 2019 hinein ziehe. Auch die Inflation, insbesondere ohne Energie und Lebensmittel (Kernteuerung), bezeichnete Draghi als schwach./bgf/jsl/jha/