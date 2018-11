EZB nominiert Enria als neuen Chef für die Bankenaufsicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen neuen Chef für den Bereich Bankenaufsicht nominiert.



Der EZB-Rat habe beschlossen, dass der Italiener Andrea Enria am 1. Januar 2019 auf die amtierende Französin Danièle Nouy folgen solle, teilte die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt mit.

Damit hat sich Enria gegen seine Konkurrentin Sharon Donnery, Vize-Chefin der irischen Notenbank, durchgesetzt. Formale Voraussetzung für seine Ernennung ist aber noch grünes Licht vom Europaparlament sowie von den EU-Regierungschefs. Enria hat derzeit den Chefposten bei der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA inne./tos/jsl/fba