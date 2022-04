EZB lässt Zeitpunkt für erste Zinserhöhung weiter offen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) legt sich trotz der Rekordinflation in der Eurozone nach wie vor nicht auf einen konkreten Zeitpunkt für ihre erste Zinsanhebung in der Pandemie fest. Eine Zinserhöhung dürfte einige Zeit nach Beendigung der Wertpapierkäufe erfolgen, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. "Einige Zeit" könne dabei einige Wochen oder auch mehrere Monate bedeuten. Man werde sich mit dieser Frage beschäftigen, wenn es angebracht sei.

Nach ihrem Zinsentscheid hatte die EZB erklärt, dass jüngste Konjunkturdaten ein Ende der Anleihekäufe im dritten Quartal nahelegten. Die Notenbank bekräftigte damit frühere Aussagen. Lagarde erklärte dazu, der genaue Zeitpunkt des Kaufstopps könne früh oder auch spät im dritten Quartal liegen.

An den Finanzmärkten wird derzeit eine erste Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte für September erwartet. Insgesamt sind für dieses Jahr rund zwei Anhebungen eingepreist. Hintergrund der absehbar strafferen Ausrichtung ist die hohe Inflation im Währungsraum./bgf/jsl/jha/