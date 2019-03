EZB kündigt neue Geldspritzen für Banken an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will den Banken des Euroraums neue Langfristkredite zur Verfügung stellen.



Wie die Notenbank nach ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt ankündigte, sollen ab September 2019 bis März 2021 neue Geldspritzen angeboten werden. Die Laufzeit betrage jeweils zwei Jahre. Die Geschäfte sollen der Kreditvergabe der Banken dienen und die Übertragung der EZB-Geldpolitik unterstützen.

Die neuen Kredite sind die dritten ihrer Art. Seit 2014 und 2016 hatte die Notenbank in zwei vorherigen Runden den Geldhäusern ebenfalls Zentralbankgeld zu günstigen Konditionen und über einen ungewöhnlich langen Zeitraum zur Verfügung gestellt. Die Hoffnung hinter den Geldspritzen war stets, dass die Banken ihre Kreditvergabe ausweiten und damit die Konjunktur und Inflation anschieben./bgf/jkr/mis