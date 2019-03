EZB bleibt Niedrigzinsentreu – Perfektes Umfeld für Aktien

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

vor dem Jahreswechsel hatte alle Welt düstere Prognosen für die Börsen ausgegeben. Schließlich war der Dezember beispielsweise an der Wall Street der schlechteste Jahresausklang seit der Weltwirtschaftskrise. „2019 wird kein Jahr für Aktionäre“ war vielfach zu lesen. Doch wie immer muss jede Korrektur in das langfristige Bild eingeordnet werden. Sie wissen:<!–more–>

Über einen langen Zeitraum betrachtet kennen die Aktienmärkte nur den Weg nach oben. So gibt es in der über 120-jährigen Geschichte des Dow Jones keinen einzigen Anlagezeitraum von 30 Jahren mit einer negativen Rendite. Selbst bei einem Anlagezeitraum von nur fünf Jahren erzielen Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% positive Renditen. Bei zehn Jahren sind es sogar schon 85%. Deshalb:

Investieren Sie an der Börse! Langfristig! Wenn Sie diesen Gedanken verinnerlicht haben, können Sie mit einem kleinen Teil Ihres Depots die zusätzlichen Gewinnchancen nutzen. Dabei eröffnen sich in diesen Wochen tolle Möglichkeiten insbesondere für lang laufende Hausse-Derivate. Wir haben daher in unserem Depot bereits einige Scheine und werden diese Engagements in Kürze weiter ausbauen. Denn die Gewinnchancen sind enorm.

