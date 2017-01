Berlin (ots) - Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon fordertNovellierung des Vermögensbildungsgesetzes.Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon hat die Politik zu einerNovellierung des Vermögensbildungsgesetzes aufgefordert. Im Interviewmit dem Wirtschaftsmagazin BILANZ, das am Freitag der "Welt"beiliegt, kritisierte er die Auswirkungen der Nullzinspolitik derEuropäischen Zentralbank (EZB) als "ein ganz gefährliches Spiel".Solange Zins und Zinseszins für Sparer quasi abgeschafft seien,müssten staatliche Weichenstellungen die Folgen dieser Geldpolitikzumindest in Teilen auffangen, verlangte der Präsident des DeutschenSparkassen- und Giroverbandes (DSGV).Das Vermögensbildungsgesetz sei zuletzt vor 1998 novelliertworden. Weil die Arbeitnehmergehälter seitdem um rund 30 Prozentgestiegen seien, seien viele aus der staatlichen Förderungrausgewachsen, begründete Fahrenschon seine Forderung.Eine Wende forderte der DSGV-Präsident auch für die Geldpolitikder EZB. Der Glaube, die Notenbank werde es schon richten, werdeenttäuscht. Die EZB sei mittlerweile "eine Art Ersatzregierunggeworden, die allerdings am Ende ihrer Möglichkeiten" angekommen sei.Einige europäische Länder müssten endlich die notwendigenStrukturreformen machen, damit "wir zu normalen Zinsen zurückkehrenkönnen".Pressekontakt:Redaktion BILANZTel.: 040 347 23447Original-Content von: BILANZ, übermittelt durch news aktuell