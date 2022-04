EZB-Präsidentin Lagarde positiv auf Covid-19 getestet

FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie sei am Morgen positiv auf Covid-19 getestet worden, "die Symptome zum Glück sind ziemlich mild", schrieb die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf dem Nachrichtendienst Twitter. Sie werde von zu Hause in Frankfurt arbeiten bis sie sich vollständig erholt habe. Es gebe keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Notenbank. Am kommenden Donnerstag kommt der EZB-Rat zu seiner geldpolitischen Sitzung zusammen./mar/DP/jkr