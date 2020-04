EZB: Kreditnachfrage der Unternehmen steigt deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrage der Unternehmen nach Bankkrediten ist in der Corona-Krise kräftig gestiegen.



Besonders deutlich erhöhte sich die Nachfrage nach kurzfristigen Krediten, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Grund sei der erhöhte Liquiditätsbedarf der Unternehmen gewesen. Dagegen sei der längerfristige Finanzierungsbedarf für Investitionen und Übernahmen zurückgegangen.

Schwächer sei dagegen die Nachfrage nach Hausbaukrediten und Verbraucherkrediten ausgefallen, heißt es unter Bezug auf eine regelmäßige Umfrage der EZB unter Banken (Bank Lending Survey). Es habe sich vor allem die schlechtere Stimmung der Verbraucher ausgewirkt, ebenfalls eine Folge der Corona-Pandemie. Für das zweite Quartal rechnen die befragten Banken mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Unternehmenskrediten und einem geringeren Bedarf an Hausbau- und Verbraucherkrediten./bgf/jkr/stk