EZB-Chefin Lagarde: Coronavirus sorgt für neue Konjunktur-Unsicherheit

PARIS/BERLIN (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich besorgt über mögliche Auswirkungen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus auf die konjunkturelle Entwicklung gezeigt.



Nachdem die Bedrohung für den Welthandel durch den Handelskrieg zwischen den USA und China etwas in den Hintergrund getreten sei, sorge der Coronavirus für neue Unsicherheit, sagte Lagarde am Mittwoch in einer Rede in Paris. Die EZB werde genau beobachten, wie sich diese Risiken weiter entwickelten, versicherte die Notenbankpräsidentin.

Mit Blick auf diese Unsicherheiten verwies Lagarde auf laufende Maßnahmen der EZB. Demnach sorge der Ausblick auf die künftige Zinsentwicklung und das Kaufprogramm für Anleihen für eine "effektive automatische Stabilisierung" der konjunkturellen Entwicklung.

Ganz ähnlich äußerte sich auch der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane. Etwa zeitgleich zur Rede von Lagarde versicherte Lane auf einer Veranstaltung in Berlin, dass die Notenbank die Entwicklung "sehr aufmerksam" verfolgen werde. Bei der Einschätzung der möglichen Folgen werde sich die EZB an den Auswirkungen früherer Pandemien wie zum Beispiel Sars orientieren. Die Erfahrungen aus vergangenen Pandemien zeige, dass die Corona-Krise zu "signifikanten kurzfristigen Effekten, aber nicht zu langfristigen Effekten führen kann", sagte Lane.

Zuletzt hatte Chinas Führung "Unzulänglichkeiten und Defizite" in der Reaktion auf den Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit eingeräumt. Bis Dienstag stieg die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China erneut sprunghaft. Es war erneut der bisher stärkste Anstieg der Infektionen und der Todesfälle innerhalb eines Tages./jkr/bgf/mis