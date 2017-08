EY verbessert Zukunft des Transportwesens mit Einführung einer integrierten Mobilitätsplattform auf Blockchain-Basis

New York (ots/PRNewswire) - EY gab heute die Einführung vonTesseract bekannt, einer integrierten Mobilitätsplattform, die durchBlockchain-Technologie unterstützt wird. Diese Plattform ermöglichtfraktionelles Fahrzeugeigentum, gemeinsame Nutzung und nahtlosenmultimodalen Transport. Sie schafft die Grundlagen für den künftigenBesitz autonomer Fahrzeugflotten und macht eine Reihe vonMobilitätsoptionen auf Abruf verfügbar.EYs Tesseract löst Kernprobleme der Mobilität wie z. B.gemeinsames Fahrzeugeigentum mit umfangreicher gemeinsamer Nutzungsowie die Integration einer Vielzahl von Mobilitätsoptionen. AlsTeilnehmer an einer einzigen Plattform können viele Stakeholder, wiez. B. OEMs, Mobilitäts- und Transportunternehmen sowie Städte undInfrastrukturanbieter, neue Werte und Einnahmequellen schaffen.Zusammen mit dem gemeinschaftlichen Eigentum sind die Forderungen vonVerbrauchern nach erweiterten Mobilitätsdiensten erfüllt - siebekommen das richtige Fahrzeug für die ideale Fahrt, und das aufAbruf.Randy Miller, Global Automotive & Transportation Leader von EY,sagt dazu:"Die Zukunft der Automobil- und Transportindustrie ist integriert,auf Abruf, individualisiert und autonom. Tesseract ist einewegweisende, innovative Plattform, die für alle Stakeholder imMobilitäts-Ökosystem Vorteile bringt. Wir möchten, dass Tesseract dieEinstiegsbarrieren für alle Stakeholder beseitigt, Transportmittelals Service anbietet und ein vollständig integriertes Ökosystemschafft, in dem der Verbraucher auf dem künftigen MobilitätsmarktVorrang hat."Mit Tesseract sind einzelne Fahrzeuge, Flotten und andereTransportdienste auf der Plattform verfügbar. Fahrzeuge und Fahrtenwerden digital auf der Blockchain protokolliert und die Transaktionenwerden automatisch zwischen den Eigentümern, Betreibern und drittenServiceanbietern über ein nutzungsbasiertesSingle-Source-Zahlungssystem abgewickelt. Das Kapitaleigentum istflexibel und kann vollständig oder in fraktionellen Anteilen sein.Miller sagt: "Mithilfe von Tesseract können Betreiber innovativeneue Mobilitätsunternehmen und Gewinnkonzepte vermarkten undgrößenmäßig anpassen. Die Fahrzeugnutzung wird steigen, Verschwendungwird reduziert und im Endeffekt schaffen wir ein grüneres,nachhaltigeres Transportwesen."Durch die Schaffung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellenwird die Finanzierung teurer Anlagen, wie z. B. Batterien undLadeinfrastruktur, wesentlich einfacher. Investoren, Crowdfunder unddurchschnittliche Nutzer können mithilfe ihrer Investition basierendauf der Fahrzeugnutzung anderer Geld verdienen und Personen, die sichbisher kein eigenes Auto leisten konnten, können jetzt einen Anteilan einem Fahrzeug besitzen.Paul Brody, Global Innovation Leader, Blockchain von EY, sagtdazu:"Die Zeit zur Umstrukturierung der Automobilindustrie durchBlockchain ist gekommen. Die Nutzung von Blockchain fürAutomobil-Dienstleistungen erlaubt echte Peer-to-Peer-Interaktionenzwischen Eigentümern, und das mit minimalen Anforderungen an dieInfrastruktur. Daten können permanent gespeichert und sicherverwaltet werden und die automatische Verarbeitung von Genehmigungenund Transaktionen wird wesentlich erleichtert."Informationen zu EYEY ist ein weltweit führender Anbieter von Versicherungs-,Steuer-, Transaktions- und Beratungsdiensten. Mit den Erkenntnissenund hochwertigen Dienstleistungen, die wir anbieten, können wirVertrauen und Zuversicht in Kapitalmärkte sowie Volkswirtschaftenüberall in der Welt schaffen. Wir entwickeln hervorragendeFührungskräfte, die in Teamarbeit unsere Versprechen an alle unsereStakeholder erfüllen. Auf diese Weise spielen wir eine wichtige Rollebeim Aufbau einer besser funktionierenden Welt für unsereMitarbeiter, unsere Kunden und unsere Gemeinden.EY bezieht sich auf die weltweite Organisation und kann eine odermehrere der Mitgliedsfirmen von Ernst & Young Global Limitedansprechen, die alle separate juristische Personen sind. Ernst &Young Global Limited ist ein Unternehmen mit beschränkter Haftung imVereinigten Königreich, das keine Dienstleistungen an Kunden liefert.Detaillierte Informationen über unsere Organisation finden Sie unterey.com.Diese Pressemitteilung wurde von EYGM Limited herausgegeben, einemMitglied der weltweiten EY-Organisation, das ebenfalls keineDienstleistungen an Kunden liefert.John VignoloEY Global Media Relations+1 201 474 5460john.vignolo@ey.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/381362/EY_Logo.jpgOriginal-Content von: EY, übermittelt durch news aktuell