EYE TECH CARE erhält die Zulassung für seine Ultraschallbehandlung des grünen Stars mit EyeOP1®in China

Schanghai und Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Daspreisgekrönte Medizintechnikunternehmen EYE TECH CARE hat von derChina Food and Drug Administration (CFDA) die Marktzulassung für seinGlaukom-Behandlungsprodukt EyeOP1® in China erhalten.Als erste nicht-invasive Technologie, die für die Behandlung desgrünen Stars (Glaukom) in China zugelassen ist, erlaubt EyeOP1® eineTherapie mit einer innovativen Ultraschalltechnik. Mehrere klinischeStudien wurden in Europa, China und Indien durchgeführt, um dieVorteile der Technologie zu belegen. Mehr als 5.000 Patienten wurdenbereits mit EyeOP1® behandelt."Wir sind stolz, dass wir den wichtigen Meilenstein der CFDAZulassung erreicht haben", sagte Dr. Dietrich Wolf, CEO von EYE TECHCARE. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Technologie imGlaukom-Markt in China einen wertvollen Beitrag leistet und denPatienten neue Behandlungsmöglichkeiten bietet. Zusammen mit unserenInvestoren aus Europa und China glauben wir, dass dies ein gutesBeispiel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eines jungeneuropäischen Unternehmens mit China ist. Wir bereiten nun mit vollerEnergie die Markteinführung in China vor."Weltweit sind 120 Millionen Menschen von grünem Star und erhöhtemAugeninnendruck betroffen, der nach dem grauen Star (Katarakt) diezweithäufigste Ursache von Erblindung darstellt. In China leben etwa22 Millionen Personen mit einer Glaukom-Erkrankung, und laut MarketScope (http://market-scope.com/products-page/other-reports/2016-china-ophthalmic-market-report-an-analysis-for-2015-to-2021/) steigt dieseZahl um durchschnittlich 7,5 Prozent pro Jahr.Zum Zeitpunkt der Diagnose haben viele Patienten in China bereitsein fortgeschrittenes Glaukom, das oft einen invasiven chirurgischenEingriff mit entsprechenden Risiken nach sich zieht. EyeOP1® bieteteine hochwertige Alternative für Patienten mit Offenwinkel- oderEngwinkelglaukom; letzteres tritt in China besonders häufig auf.Die wichtigsten Vorteile beim Einsatz der Ultraschalltechnologiesind:- Das nicht-invasive Verfahren minimiert die Risiken, die mit anderenherkömmlichen Optionen verbunden sein können- Die Anwendung des Verfahren ist standardisiert und dauert wenigerals drei Minuten- Für den Augenarzt ist das Verfahren einfach anzuwenden und bieteteine hohe Reproduzierbarkeit bei leichter klinischer NachverfolgungProfessor Sun Xinghuai, designierter Vorsitzender der ChinesischenGesellschaft für Augenheilkunde und Professor am Augen- undHNO-Krankenhaus der Fudan Universität in Schanghai, sagte: "DieUltrasound Cyclo Plasty (UCP) Behandlung mit dem innovativen EyeOP1®fokussiert Ultraschallenergie auf den Ziliarkörper. Für dieüberwiegende Mehrheit der Patienten ist das Verfahren schmerzfrei undweist relativ geringe Nebenwirkungen auf. Für Patienten ist UCP einemilde und gut verträgliche Behandlung."Professor Ge Jian, Ehrenvorsitzender der Chinesischen Gesellschaftfür Augenheilkunde und Professor an der Zhongshan Augenklinik der SunYat-sen Universität in Guangzhou, sagte: "FokussierteUltraschalltechnologie bietet Glaukom-Spezialisten eine neue Methode,die nicht-invasiv, sicher und effektiv ist. Glaukom-Spezialisten inChina werden diese Technik begrüßen, die mit einer Vielzahl andererMethoden kombiniert werden kann, um eine angemessene, bequeme,bezahlbare und effektive individualisierte Behandlung für Patientenzu entwickeln."Über EyeOP1®EyeOP1® ist eine innovative Technologie, die hochintensiven,fokussierten Ultraschall verwendet, der mit einer miniaturisiertenund computergesteuerten Augensonde appliziert wird. Dies erlaubt einegezielte teilweise Koagulation des Ziliarkörpers, wodurch dieProduktion von Kammerwasser verringert und der Augeninnendruckgesenkt wird. Es ist die einzige computergestützte Technologie zurGlaukombehandlung.Über EYE TECH CAREEYE TECH CARE ist ein französischer Hersteller von medizinischenGeräten, der eine patentgeschützte Ultraschalltechnologie für dieGlaukom-Behandlung entwickelt hat. Das Unternehmen hat für das Designseines Produktes sieben Preise erhalten, darunter der Frost &Sullivan Technology Innovation Award im Jahr 2016 und der MD&DISilver Excellence Award im Jahr 2017.