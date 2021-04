EX.CO erwirbt das Videotechnologie-Unternehmen Cedato und erweitert damit die KI-Fähigkeiten seiner Plattform für interaktive Inhalte und Videolösungen

New York (ots/PRNewswire) - Cedato wird Teil des Angebots von EX.CO und stellt globalen Publishern eine robuste KI-Engine zur Verfügung, um die Ertragsoptimierung zu verbessern und gleichzeitig die Seitenperformance nach den neuesten Web-Vital-Standards zu steigern.EX.CO - The Experience Company, ein weltweit führendes Unternehmen für Content-Technologie, gab heute den Abschluss der Übernahme von Cedato bekannt, einem Unternehmen für Videotechnologie mit einzigartigen Möglichkeiten zur Ertragsoptimierung. Nach der Übernahme wird EX.CO seinen Publishern, Marken und Geschäftspartnern die fortschrittlichsten KI-basierten Content- und Werbelösungen auf dem Markt anbieten, einschließlich CTV- und Header-Bidding-Mechanismen, und zwar über die einfach zu bedienende Plattform des Unternehmens. Darüber hinaus positioniert dieser Schritt EX.CO weiter als Ressource für Publisher, die die neuen Web Vitals Seitenleistungsstandards von Google erfüllen müssen.EX.CO setzt auf eine Technologie, die Inhalte und Anzeigen intelligent miteinander verknüpfen kann, um den Publishern den bestmöglichen Gewinn und den Lesern ein ansprechendes, nahtloses Erlebnis zu bieten. Mit diesem Schritt werden die Partner von EX.CO von folgenden profitieren:- Prognostizierte Umsatzsteigerung für Verlage mit optimiertem Contextual Matching- 40 % schnellere Ladezeiten & Geschwindigkeit vor Ort , was die Seitenleistung & UX verbessert- Vorhersagende Content-Lösungen, die KI nutzen, um Inhalte, Anzeigen, Platzierung und Nutzer ideal aufeinander abzustimmen- Neue Mobile-, CTV- & Header-Bidding Optionen über einen erweiterten White-Label-Adserver- Bessere Berichterstattung, Kontrolle und Transparenz alles auf einem einfach zu bedienenden Dashboard"Diese Übernahme kommt nach einem erstklassigen Jahr der Entwicklung und des Wachstums für EX.CO, in dem wir sowohl unser Angebot für Unternehmen eingeführt und skaliert haben als auch unsere Partnerschaften mit einigen der größten und innovativsten Medienunternehmen der Welt erweitert haben", sagte Tom Pachys, CEO & Gründer von EX.CO. "Ich bin sehr begeistert von der Technologie von Cedato und ihrer Fähigkeit, Umsätze über verschiedene Plattformen hinweg zu steigern und gleichzeitig ein großartiges Benutzererlebnis zu bieten. Es ergänzt perfekt das, was wir aufgebaut haben und wird sowohl für unsere Partner als auch für Cedatos Kundenstamm ein großer Vorteil sein.""Wir sind begeistert, unsere Kräfte mit dem EX.CO-Team zu bündeln", sagt Ron Dick, CEO und Gründer von Cedato. "Seit der Gründung des Unternehmens hat sich Cedato darauf konzentriert, die fortschrittlichsten Video-Tools mit einem einfachen, kundenorientierten Ansatz zu entwickeln. EX.CO hat eine ähnliche Vision, eine leistungsstarke Technologie und einen großen, treuen Kundenstamm. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unseren zahlreichen globalen Partnern Spitzentechnologie anzubieten und weiterhin mit Produktinnovationen, die die primären Bedürfnisse des Marktes unterstützen, führend zu sein."Cedato wurde 2015 gegründet und etablierte sich schnell als führende programmatische Videoplattform, die Publishern und Werbetreibenden einen umfassenden SaaS-basierten Video-Technologie-Stack bietet. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen der am schnellsten wachsenden privaten Videomarktplätze mit Milliarden von Videoaufrufen pro Monat.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter EX.CO oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Informationen zu EX.COEX.CO wird von führenden Verlagen und Unternehmen rund um den Globus für seine allumfassende Technologie mit interaktiven Inhalten und Monetarisierungslösungen geschätzt. Die Plattform von EX.CO ermöglicht es Verlagen und Unternehmen, das digitale Durcheinander zu durchbrechen und mit ihrem Publikum auf höchst ansprechende Weise in Kontakt zu treten. Das 2012 gegründete Unternehmen hat heute Mitarbeiter auf der ganzen Welt und wird von Investoren wie The Walt Disney Company, Saban Ventures, Viola Group, 83North und firstime finanziert.Pressekontakt:Avery KayeDirector of Marketing & CommunicationsAvery.Kaye@ex.coFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1492562/Option_9__1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1029715/EX_CO_Logo.jpgOriginal-Content von: EX.CO, übermittelt durch news aktuell