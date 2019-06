EXR Foundation startet mit EXR eine neue, sichere Digitalwährung

New York (ots/PRNewswire) - Die führende Blockchain-OrganisationEXR Foundation Ltd. kündigte heute seine global ausgerichteten Plänean, in den kommenden Monaten die neue, stabile Digitalwährung EXR alsAlternative zu Libra auf den Markt zu bringen.Der EXR, der als vertrauenswürdig und mit den gesetzlichenVorgaben übereinstimmend vorgestellt wird, ist eine preisstabile,virtuelle Währung, die die Trennung zwischen Blockchain- undFinanzbranche überwinden und als vertrauenswürdige und preisstabileAbsicherung gegen den drohenden internationalen Handelskonfliktdienen soll.Der EXR steht als willkommener Neuzugang in der wachsenden neuenAnlageklasse der Digitalwährungen bereit, die den gleichen Wert habenwie Vermögenswerte in der analogen Welt. Die Ankündigung folgt kurzauf die Veröffentlichung von Facebooks Libra Coin Whitepaper. Dabeiwird sich der EXR von Libra dadurch unterscheiden, dass sein Wert aneinen ausgewogenen Währungskorb mit führenden Fiat-Währungenangebunden ist. Die Währungen, aus denen der EXR-Korb bestehen soll,sind zunächst zwar nur vorläufig, aber sie werden zu einem späterenZeitpunkt bestätigt, sobald die Anforderungen von gesetzlichenVorgaben abschließend geklärt und erfüllt sind.Der EXR soll als ein Instrument zur Werterhaltung dienen,Transaktionen zwischen Organisationen unterschiedlicher Branchenvereinfachen und als Absicherung gegen die negativen Auswirkungeneines möglichen Handelskriegs zwischen verschiedenen Ländernfungieren. Darüber hinaus soll der EXR von Fachleuten verwaltet undvon einer anerkannten Prüf-Organisation unabhängig überwacht werden,damit er mit den relevanten regulatorischen Vorgaben im Einklangsteht.Der EXR soll die Korbwährungen auf einer prüffähigen undtransparenten Plattform beibehalten, damit gewährleistet ist, dassdie im Umlauf befindliche Menge von EXR nicht den Wert derVermögensanlagen übersteigt, die auf den Rücklagekonten gehaltenwerden. Die Vermögensanlagen werden gegen die zugrundeliegendenFiat-Währungen auf Grundlage der indexgewichteten Umtauschkurseeinlösbar sein. Neue EXR-Assets erhalten bei Ausgabe ihre Gültigkeitund verlieren diese, nachdem sie für ein Äquivalent derzugrundeliegenden Fiat-Währungen eingelöst worden sind.EXR-Gründer: "EXR wird für Stabilität sorgen"Herr Norihiko Ishihara, der Gründer von EXR Foundation Ltd.,teilte seine Einschätzung in der folgenden Erklärung mit:"Mit der Gründung von EXR Foundation bringen wir die hochausgebildeten Fachleute aus dynamischen und konvergierenden Branchen,wie Blockchain, Telekommunikation, Online-Handel, Bezahldienste,Social Media und weitere, zusammen. Ich bin fest davon überzeugt,dass der EXR eine gesunde Grundlage dafür sein wird, die nahtloseAbwicklung von Zahlungen zwischen diesen unterschiedlichen Brancheneinfacher zu machen und für mehr Stabilität gegenüber jedwederungünstigen sozio-politischen Entwicklung zu sorgen."Informationen zu EXR FoundationEXR Foundation ist ein weltweit agierender Fintech-Konzern, derden Aufbau eines besseren Finanzsystems mithilfe von Anwendungen aufGrundlage der aktuellsten Blockchain-Technologie und einer gutdurchdachten Umgebung für digitale Vermögenswerte anführen will.Durch Ausnutzung seines einzigartigen Wissens, seines Netzwerks undseines Zugangs zu Kapital baut EXR Foundation aktiv vielversprechende Unternehmen auf, die es unterstützt und in die esinvestiert.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/926718/EXR_Foundation_Limited.jpgPressekontakt:EXR Foundation Limitedinfo@exr.io+852-2566-2186Original-Content von: EXR Foundation Limited, übermittelt durch news aktuell