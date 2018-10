EXPO REAL 2018: EDEKA-Verbund setzt Expansionskurs fort (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Hamburg/Berlin (ots) -Der EDEKA-Verbund stellt vom 8. bis 10. Oktober 2018 seineinnovativen Standortkonzepte auf der Immobilienfachmesse EXPO REAL inMünchen vor. Im Mittelpunkt steht auch dieses Jahr die Zukunft desstationären Einzelhandels mit qualifizierter Nahversorgung undindividuellen Lösungen für attraktive Märkte. Dabei setzt der Verbundauf die bewährten Erfolgsfaktoren Frische, Qualität und Service,entwickelt aber zugleich auch neue Vertriebsformate für denFachhandel, etwa im Drogeriesegment. Auf der EXPO REAL 2018präsentieren EDEKA, Netto Marken-Discount, die BUDNI Handels- undService GmbH & Co. KG (BHSG) sowie die CEV Handelsimmobilien GmbHihre Immobilienlösungen am gemeinsamen Messestand in Halle C1, 420.Im Rahmen der EXPO Real informiert der EDEKA-VerbundProjektentwickler, Investoren und Vertreter von Kommunen über seineindividuellen Standortkonzepte. Der Verbund eröffnet jedes Jahr rund200 EDEKA-Märkte und 130 Netto Marken-Discount-Filialen. Dabei setztEDEKA vor allem auf Märkte ab einer Verkaufsfläche von 1.500Quadratmetern, entwickelt aber auch Standorte mit kleineren Flächenin attraktiven, hochverdichteten Lagen. Im laufenden Jahr investiertder Verbund mehr als zwei Milliarden Euro in Märkte, Logistik undProduktionsbetriebe.EDEKA setzt auf regionale Nähe und ein individuelles AngebotDie EDEKA-Märkte bieten einen vielfältigen Sortimentsmix ausbekannten Marken und Eigenmarken, Bio-, veganen und regionalenProdukten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Bedientheken für frischeLebensmittel wie Käse, Fleisch, Wurst oder Fisch. Rund 3.800selbstständige, regional verwurzelte Kaufleute führen den Großteilder Märkte. Sie sind unternehmerisch zu 100 Prozent frei und könnenin ihrer Markt- und Sortimentsgestaltung flexibel auf lokaleKundenwünsche eingehen.Strategische Allianz mit dem Hamburger Drogeriemarkt-SpezialistenBUDNIIm Rahmen Ihrer Allianz planen sowohl EDEKA als auch BUDNI, unterder Marke BUDNI, die Eröffnung von Drogeriefilialen auch über dieGrenzen der Metropolregion Hamburg hinaus. Außerhalb Hamburgs ist dieMarke BUDNI neu am Markt und belebt den Wettbewerb. BUDNI überzeugtdurch Vielfalt, kompetente Beratung sowie einem umfangreichen Angebotan Bio- und nachhaltigen Produkten und Naturkosmetik. Das Sortimentumfasst rund 25.000 Artikel aus den Bereichen Schönheit, Gesundheit,Ernährung, Baby & Kind und Haushalt und wird individuell auf jedenStandort zugeschnitten. Im Zuge der Expansion über die Grenzen derMetropolregion Hamburg hinaus werden von EDEKA Verkaufsflächen miteiner Größe ab 500 Quadratmetern an Koppelstandorten mitbeispielsweise Lebensmittelmärkten gesucht. Solitärstandorte sind ab700 Quadratmeter Verkaufsfläche interessant. Bei hoher Verdichtungstehen auch Konzepte für kleinere Flächengrößen zur Verfügung.Netto Marken-Discount überzeugt durch große Auswahl zu kleinenPreisenNetto Marken-Discount hat mit über 4.000 Artikeln die größteAuswahl im deutschen Discount-Segment. Gerade den Anteil anregionalen Lebensmitteln baut der Discounter seit Jahren aus. ImRahmen der Expansion sucht Netto kontinuierlich neue Verkaufsflächenmit einer Größe von 800 bis 1.200 Quadratmetern. Dabei bietet derDiscounter moderne Markt-Konzepte, die auf ressourcenschonendeTechnik, einen geringen Landverbrauch und optimierte Energienutzungunter Beachtung nachhaltiger Baustandards, wie den Green Building &DGNB Vorgaben, setzen.Die CEV bietet umfassendes Immobilienmanagement aus einer HandDie CEV Handelsimmobilien GmbH ist einer der führendenHandelsimmobilien-Dienstleister in Deutschland. VonProjektentwicklung über das klassische Centermanagement bis hin zumAsset-, Property- und Facility-Management deckt die CEV denkompletten Lebenszyklus der Einzelhandelsimmobilie ab. Bei allenMaßnahmen steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Die CEV verwaltetrund 2.300 Assets mit mehr als 3,9 Millionen QuadratmeternMietfläche. Neben Shoppingcentern und Fachmarktzentren gehören dazuauch Vollsortimenter und Discounter des EDEKA-Verbunds.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. 