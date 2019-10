EXPERTENTIPP: Vorsicht, Rutschgefahr! Jetzt das Auto auf den Winter vorbereiten (FOTO)

Saarbrücken (ots) -16 Prozent der deutschen Autofahrer kontrollieren Ölstand,Wischwasser und Reifendruck ein- bis zweimal im Jahr, zwei Prozentnoch seltener und fast ein Viertel nur dann, wenn ihnen das Fahrzeugeine Warnmeldung anzeigt. Das ergab eine aktuelle forsa-Studie imAuftrag von Cosmos Direkt. Wenn die Tage kürzer und dieWetterbedingungen widriger werden, ist es umso wichtiger, das eigeneAuto so gut wie möglich auf die kommenden Monate vorzubereiten.CosmosDirekt gibt Tipps, wie Fahrer ihre Fahrzeuge fit für Schnee undEis machen.Dass der Winter nicht mehr weit ist, beweist ein Blick aus demFenster und auf den Wetterbericht. Damit die nächste Fahrt nicht zurRutschpartie wird, sollten Fahrer und Fahrzeug optimal vorbereitetsein. "Besonders im Winter kann ein ungenügender Reifendruck oderfehlendes Wischwasser ins Auge gehen, denn dann steigt dieUnfallgefahr", warnt Kfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof. WoraufFahrzeughalter jetzt achten sollten:1. DEN DURCHBLICK BEHALTEN"Eine gute Sicht durch alle Scheiben ist eine wichtigeVoraussetzung, um mit dem winterlichen Schmuddelwetter fertig zuwerden. Dafür sollten die Fahrzeugscheiben regelmäßig innen und außengereinigt werden. Neue Wischerblätter verhindern, dass sich Schlierenauf der Scheibe bilden. Und schließlich können Wasser, Pumpe undSpritzdüsen nicht einfrieren, wenn dem Wischwasser einScheibenfrostschutz hinzugegeben wird."2. DIE HAFTUNG HABEN"Spätestens im November sollte die Bereifung von Sommer- aufWinterreifen gewechselt werden. Mit "echten" Winterreifen undmindestens 4 Millimetern Profil ist man bestens gerüstet für dasFahren bei Eis und Schnee. Eine gute Alternative für alle, die nichtunbedingt in die Berge fahren, sind Allwetterreifen. Aber Vorsicht:Die seit 01. Januar 2018 produzierten Winter- und Allwetterreifenmüssen mit einem Schneeflocken-Symbol gekennzeichnet sein, damit mansie bei Glatteis, Schnee und Schneematsch nutzen darf. Dasaltbekannte M+S-Kennzeichen reicht nicht mehr aus."3. DEN MOTOR SCHÜTZEN"Auch der Fahrzeugmotor tut sich unter kalten und nassenBedingungen schwerer als sonst. Zum Beispiel kann ein zu geringerKühler-Frostschutz zu einem Motorschaden führen. Und wenn dieBatterie nicht mehr ganz neu ist, ist die Wahrscheinlichkeit einesAusfalls unter dem Gefrierpunkt besonders hoch. Beides kann in derWerkstatt überprüft und, wenn nötig, ersetzt werden."4. DAS SALZ BEKÄMPFEN"Streusalz sorgt zwar für freie Straßen, es kann aber den Autolackextrem angreifen. Daher sollte man das Fahrzeug vor dem ersten Schneenochmal in den Wellnessurlaub schicken. Eine Autowäsche mitUnterbodenschutz und Politur bzw. Wachsschicht lässt Schmutz undWasser von der Oberfläche abperlen und der Lack bleibt geschützt."5. DAS FAHRVERHALTEN ANPASSEN"Der wichtigste Tipp überhaupt ist das Bewusstsein, dass sich dasFahren bei winterlichen Straßenverhältnissen anders anfühlt und dieanderen Verkehrsteilnehmer unter Umständen anders reagieren.Entsprechend sollte man sein Fahrverhalten anpassen: Genügend Abstandlassen, behutsam mit Gas- und Bremspedal umgehen und keineruckartigen Lenkbewegungen machen - das senkt die Unfallgefahr. Undsollte es im Winter doch einmal krachen, hilft die Kfz-Versicherungbei der Regulierung. Online und über unsere Hotline sind meineCosmosDirekt Kollegen rund um die Uhr erreichbar."Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie"Einstellungen zum eigenen Auto" benötigen, wenden Sie sich gerne anden Pressekontakt. Alles Wissenswerte über den KFZ-Versicherungschutzvon CosmosDirekt gibt es unterwww.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 14 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung,AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, CentralKrankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und DeutscheBausparkasse Badenia.Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig.Bitte informieren Sie uns, wenn Sie keine weiteren Informationen mehrvon uns wünschen. Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteilerlöschen.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell