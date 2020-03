EXPERTENTIPP: Finanzieller Schutz für Familien: Fünf Tipps zur Risikolebensversicherung (FOTO)

Niemand denkt gerne darüber nach, was wäre wenn? Insbesondere Familien solltensich aber so wichtigen Themen wie der finanziellen Absicherung der Zukunft aktivannehmen. Denn beispielsweise Risikolebensversicherungen bieten Familien imErnstfall finanziellen Schutz. CosmosDirekt gibt wertvolle Tipps für denEinstieg.Ein erfüllender Job, spannende Hobbys, enge Freunde - und trotzdem kann nichtsdas ersetzen, was für viele das Wichtigste ist: die Familie. Umso wichtiger istes, sich gemeinsam auch auf mögliche schwierige Zeiten vorzubereiten und dierichtigen Vorsorgeentscheidungen zu treffen. Karina Hauser, Vorsorgeexpertin vonCosmosDirekt, weiß: "Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Liebsten undmöchten die Familie optimal absichern. Eine Risikolebensversicherung kann derFamilie zumindest die finanziellen Sorgen nehmen, wenn ein geliebter Menschstirbt." Ihre Tipps:TIPP 1: WER BRAUCHT EINE RISIKOLEBENSVERSICHERUNG?"Es gibt verschiedene Situationen, in denen der Abschluss einerRisikolebens-versicherung sehr sinnvoll ist. Das gilt insbesondere für Familienmit kleinen Kindern und Alleinerziehende. Wenn der Hauptverdiener nicht mehr fürden Lebensunterhalt sorgen kann, stellt dies die Familie meist auch vorfinanzielle Probleme. Aber auch Darlehens- und Kreditnehmer können ihrenLiebsten auf diese Art und Weise künftige Sorgen ersparen."TIPP 2: WELCHE VERSICHERUNGSSUMME IST DIE RICHTIGE?"Die passende Höhe der Versicherungssumme hängt von sehr individuellen Faktorenab, es gibt aber auch ein paar Faustregeln. Familien mit kleinen Kindern, aberauch Alleinerziehende sollten das fünffache Brutto-Jahreseinkommen absichern,Familien mit größeren Kindern oder kinderlose Paare das dreifacheBrutto-Jahreseinkommen. Für die Absicherung von einem Darlehen oder Kredit istauch die Vereinbarung einer fallenden Versicherungssumme möglich, die sichentsprechend dem Verlauf der Finanzierung anpasst."TIPP 3: WELCHE ZUSATZOPTIONEN GIBT ES?"Neben den niedrigen Beiträgen ist die Flexibilität einer der größten Vorteileder Risikolebensversicherung. So kann beispielsweise mit der sogenanntenNachversicherungs-Garantie die Versicherungssumme bei bestimmten Anlässeneinfach und flexibel erhöht werden, z. B. bei einer Heirat, der Geburt einesKindes oder dem Kauf einer Immobilie. Bestimmte Tarife enthalten zudem eineVerlängerungsoption. Somit kann die Laufzeit des Vertrages ohne erneuteGesundheitsprüfung verlängert werden. Je nach Tarif gibt es noch weitereZusatzleistungen."TIPP 4: WIE KÖNNEN SICH PAARE ABSICHERN?"Auch unverheiratete Paare sollten darüber nachdenken, ob der Abschluss einerRisikolebensversicherung sinnvoll für sie ist. Denn unverheiratete Paare undLebensgemeinschaften erhalten keine Leistungen aus der gesetzlichenRentenversicherung, wenn einer der Partner stirbt. Mit einerRisikolebensversicherung kann eine gegenseitige Absicherung erreicht werden. Indiesem Fall ist eine Absicherung mit zwei separaten Verträgen, die "über Kreuz"geschlossen werden, sinnvoll. Dadurch lässt sich die Erbschaftssteuerpflichtvermeiden und durch die separaten Verträge bleiben beide flexibel beinotwendigen Änderungen."TIPP 5: WER BEZAHLT DIE BEITRÄGE?"In der Regel bezahlen die Versicherungsnehmer die Beiträge selbst. Aber geradejunge Familien verzichten oft auf diesen essenziellen Schutz für die Zukunftaufgrund vieler anderer finanzieller Verpflichtungen. Hier könntenbeispielsweise die Großeltern helfend unter die Arme greifen und sich an denKosten für die Risikolebensversicherung ihrer erwachsenen Kinder beteiligen oderdie Beiträge ganz übernehmen. Laut einer von CosmosDirekt beauftragtenforsa-Umfrage tun dies bereits neun Prozent der Großeltern in Deutschland underleichtern damit ihren Kindern die Sorge um die finanzielle Absicherung dernächsten Generation ein wenig." Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowierund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4538279OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell