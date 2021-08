EXKLUSIV: CEO von Sarcos im Interview – hängt Tesla hinterher?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ben Wolff, Chairman und CEO von Sarcos Robotics, einem Hersteller von robotischen Exoskeletten, der in Kürze im Rahmen einer SPAC-Fusion mit Rotor Acquisition Corp (NYSE:ROT) an die Börse gehen wird, sprach über Industrieroboter und die Bedeutung des Einstiegsvon Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in die Branche.

Exoskelette oder vollwertige Bots

Fiktive Maschinen – wie Tony Starks Exoskelett aus “Iron Man” und der B-9-Roboter aus “Lost ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung