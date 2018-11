EWE und japanische Projektpartner stellen Großspeicher für Strom vor

VAREL (dpa-AFX) - Der Energieversorger EWE und die japanische Wirtschaftsförderungsbehörde NEDO nehmen am Donnerstag (10 Uhr) einen Batteriegroßspeicher für Strom in Varel im Kreis Friesland in Betrieb.



Wie EWE mitteilte, kann der Speicher Energie aus dem Netz aufnehmen und später wieder abgeben. Ohne solche Speicher müssen Windkraftanlagen mitunter gedrosselt werden, wenn sie mehr Strom erzeugen als benötigt.

Der Speicher besteht aus Lithium-Ionen-Batterien und Natrium-Schwefel-Batterien. Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft gibt es in Deutschland bislang keinen anderen Batteriegroßspeicher, der die beiden Technologien verbindet. Der Speicher wurde maßgeblich von der japanischen Wirtschaftsförderungsbehörde NEDO finanziert, die rund 24 Millionen Euro investiert. EWE zahlt nach eigenen Angaben rund drei Millionen./hho/DP/nas