EWERKE BERLIN: Digitaler Energieversorger setzt auf faire Preise und individuellen Service

Berlin (ots) -- Elektrizitätswerke Berlin GmbH beliefert Kunden in ganz Deutschland - Zertifizierter Ökostrom und persönlicher Kundenservice stehen im Mittelpunkt - Digitale Geschäftsprozesse ermöglichen faire und attraktive Preise - Leo Lützenkirchen ist GeschäftsführerDie Elektrizitätswerke Berlin GmbH (EWERKE BERLIN) beliefert Kunden in ganz Deutschland mit zertifiziertem Ökostrom zu fairen Preisen. Geschäftsführer des digitalen Energieversorgers wird der branchenerfahrene Manager Leo Lützenkirchen. Die Kostenvorteile durch die Digitalisierung werden an den Kunden weitergegeben. Transparente Informationen zum Verbrauch sowie Details zu Tarifen und Verträgen erhalten Kunden jederzeit im EWERKE BERLIN Service-Portal. Gleichzeitig setzen die EWERKE BERLIN auf persönlichen, individuellen Service und hohe Erreichbarkeit durch das kompetente Serviceteam. Kunden können den Stromliefervertrag über die bekannten Vergleichsportale abschließen und darüber hinaus auch einfach und schnell über die EWERKE BERLIN Website zum digitalen Energieversorger wechseln.Erfahrenes ManagementGeschäftsführer der EWERKE BERLIN ist Leo Lützenkirchen. Der branchenerfahrene Manager kommt von Verivox, wo er als Chief Commercial Officer (CCO) die Bereiche Energy & Telco verantwortete. Davor war er unter anderem für national und international agierende Unternehmen aus der Energiebranche wie eprimo, RWE und Ampere tätig.Zertifizierter ÖkostromDie EWERKE BERLIN bieten ausschließlich zertifizierten Ökostrom an. "Unsere Kunden erhalten immer garantiert 100 % Ökostrom, dies ist uns eine Herzensangelegenheit", betont Leo Lützenkirchen.Kundenservice - persönlicher und transparentWer seinen Stromverbrauch sowie weitere Details zu Tarifen und Vertragsinformationen einsehen oder aktuelle Zählerstände eintragen möchte, kann dies jederzeit einfach und schnell im EWERKE BERLIN Service-Portal erledigen. Darüber hinaus kümmert sich das EWERKE BERLIN Serviceteam kompetent und engagiert um alle Fragen rund um die Energieversorgung.Agil und digital"Wir wollen mit unserem Energieversorger die Vorteile vollständig digitalisierter Prozesse für die Ökostrom-Vermarktung mit persönlichem und individuellem Service kombinieren", erläutert Leo Lützenkirchen. "Dafür sehen wir in Deutschland einen relevanten Markt. Unsere digitale und flexible Infrastruktur wird es uns erlauben, auch Zukunftsthemen wie dezentrale Produktion, Speicher und E-Mobility, sowie Peer-to-Peer-Energievermarktung schnell zu adressieren. Wir sehen uns deshalb als agilen und digitalen Anbieter im Energiemarkt gut positioniert."Über die Elektrizitätswerke Berlin GmbHDie Elektrizitätswerke Berlin GmbH (EWERKE BERLIN) wurde 2020 gegründet und beliefert Kunden bundesweit mit zertifiziertem Öko-Strom zu fairen Preisen. Die Kostenvorteile aus der Digitalisierung gibt der Energieversorger an seine Kunden weiter. Alle Informationen rund um Stromverbrauch sowie Details zu Verträgen und Tarifen stehen Kunden im EWERKE BERLIN Service-Portal jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus kümmert sich das EWERKE BERLIN Serviceteam kompetent und engagiert um alle Fragen rund um die Energieversorgung.