EWA Award verstärkt die Online-Jury / Aber auch neue Gesichter für Print und Konzepte / Ziel: Noch höhere Qualität und Urteilstiefe

Dortmund (ots) -Der EWA Award folgt dem Trend der Digitalisierung: Der Qualitätswettbewerb für eine wertschätzende interne Kommunikation verstärkt seine Jury deutlich in Bezug auf digitale Formate.Wie das Institut für Interne Kommunikation e.V. (Veranstalter) mitteilte, übernimmt dabei Holger Sievert, Professor für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Macromedia in Köln, die Leitung der Online-Jury. Sievert forscht viel zur internen Kommunikation sowie insbesondere zu Social Intranets und anderen Social Collaboration-Plattformen. In diesem Kontext hat er auch ein Konzept zur "Vertrauenskommunikation" in Unternehmen mitentwickelt und empirisch untermauert. "Digitale interne Kommunikation wird in den nächsten Jahren zu einem der sich am stärksten weiterentwickelnden Bereiche in Unternehmen werden", so der Hochschullehrer. Deshalb sei es wichtig, dass gerade auch im digitalen Bereich der internen Kommunikation Wertschätzung und Augenhöhe zentrale Kriterien bleiben.Zu den weiteren namhaften Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche, welche die eingereichten (Social) Intranets, Apps und Digitalmagazine bewerten, zählen:- Oliver Chaudhuri, Team Leader Comms & Change bei Hirschtec;- Alexander Güttler, Gründer und CEO bei Agentur komm.passion;- Andrea Montua, Inhaberin und Geschäftsführerin bei MontuaPartnerCommunications;- Ulrich Lünstroth, Head of Communications Campaigns & Platforms Team bei der Bertelsmann SE;- Horst Pütz, Gründer und Geschäftsführer der Strategieberatung Sichtweise;- Josef Schmaus, Journalist, Digitalpionier, Entrepreneur von Outline-Online Medien und- Thomas Voigt, Vice President Corporate Communications and Political Affairs bei der Otto Group.Auch für die Bewertung von gedruckten Zeitungen und Magazinen für Mitarbeitende sowie innovativen IK-Konzepten konnten teils neue kompetente Fachleute aus der Unternehmenskommunikation gewonnen werden. Neben den bewährten Kräften sind jetzt ferner an Bord:- Nils Haupt, Leiter Konzernkommunikation bei Hapag Lloyd;- Lars M. Heitmüller, Leiter Marketing und Kommunikation bei S-Kreditpartner, und- Werner Hinse, Journalist, Direktion und Öffentlichkeitsarbeit beim Journalistenzentrum in Herne."Durch die Neuorganisation des Digital-Bereichs und der Erweiterung der Jury durch die Expertise führender Köpfe der internen Kommunikation werden wir die gewohnt hohe Qualität und Urteilstiefe noch verstärken", sagt Michael Kalthoff-Mahnke, Vorsitzender des Instituts für Interne Kommunikation. "Nun sind wir sehr gespannt, wie sich Inhalte und Qualität von Medienformaten und Konzepten der internen Kommunikation in der Corona-Krise entwickelt haben." Spannend werde auch zu beobachten sein, wie weit die Digitalisierung der internen Kommunikation konkret vorgangeschritten sei und was dies vor allem für die vom EWA Award besonders beachteten Kriterien konkret bedeutet.Ins Organisationsteam rückte in diesem Jahr Wolfgang Eck, Gründer und Geschäftsführer der eckpunkte Kommunikationsberatung. Kalthoff-Mahnke: "Mit Wolfgang Eck haben wir einen erfahrenen Fachmann der Internen Kommunikation gewinnen können, der uns mit seiner Agentur das notwendige Backoffice liefert."Einreichungsschluss zum EWA Award 2021 ist der 31. Oktober 2021. Die Preisverleihung findet im Dezember dieses Jahres statt - je nach Corona-Situation als Präsenzveranstaltung in Köln oder als digitales Event.Hintergrund: EWA Award für wertschätzende interne KommunikationSeit 2017 wird dieser Wettbewerb für wertschätzende Mitarbeitermedien vom im gleichen Jahr gegründeten Institut für Interne Kommunikation e.V. (IIK) ausgeschrieben. Die Abkürzung EWA steht für Empathie, Wertschätzung und Anspruch bei den inzwischen zahlreichen Print- und Digitalformaten der internen Kommunikation, die in der Corona-Pandemie nach allgemeiner Branchen-Erkenntnis an Bedeutung gewonnen habe.Pressekontakt:Michael Kalthoff-MahnkeMobil: 0171-8362 410Geschäftsstelle Institut für Interne KommunikationAm Südwestfriedhof 844137 DortmundFestnetz 0231-721 3098E-Mail: geschaeftsstelle@ik-institut.deOriginal-Content von: Institut für Interne Kommunikation e.V., übermittelt durch news aktuell