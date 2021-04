EV: Der vollelektrische Pickup ist fast da!

Die USA lieben Pickup-Trucks. Im letzten Jahr waren 5 der 10 meistverkauften Fahrzeuge Pickups, wobei die 3 meistverkauften Pickups 13 % der verkauften Fahrzeuge ausmachten. 39 Jahre in Folge erfreute sich(NYSE:F) an der Nachfrage nach seinem F-150, Amerikas meistverkauftem Fahrzeug. 20% der gesamten US-Autoverkäufe im Jahr 2020 waren – Sie haben es erraten – Pickups. In diesem Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!