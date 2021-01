EV- und Wasserstoff-Fahrzeuge: Profitieren sie bald?

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom schlug am Dienstag Elemente aus dem Staatshaushalt 2021-22 vor, die einen 4,5-Milliarden-Dollar-Stimulus für den “Equitable Recovery for California’s Businesses and Jobs plan” enthalten, um Kalifornien bei der Erholung durch die COVID-19-Pandemie zu helfen.

Newsom forderte sofortige Maßnahmen zur Unterstützung von Kleinunternehmen mit zusätzlichen 575 Millionen Dollar zusätzlich zu den bereits zugewiesenen 500 Millionen Dollar. Das Budget enthielt ...



