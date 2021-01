EV: Tech-Firmen in Zusammenarbeit mit Autoherstellern!

Große Partnerschaften zwischen Big Tech und Automobilherstellern haben das Rennen um Elektrofahrzeuge in Gang gebracht.

Diese technologische Konvergenz über Sektoren hinweg wird zweifellos die Produktion von intelligenten und schließlich autonomen Elektrofahrzeugen beschleunigen.

Was geschah

Microsoft (NASDAQ:MSFT) und General Motors Co. (NYSE:GM) gaben am Dienstag eine Partnerschaft für GMs Fahrzeug-Startup Cruise bekannt.

Zu dieser kombinierten 2-Milliarden-Dollar-Investition gehören auch Honda Motor Co. und eine Gruppe institutioneller



